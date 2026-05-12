El juez Lijo pidió información sobre los contratos que la esposa de Adorni tuvo con el Estado

El juez federal Ariel Lijo solicitó a tres empresas contratistas del Estado nacional que entreguen en forma completa la facturación realizada con la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La medida busca determinar si existió algún tipo de direccionamiento irregular en los contratos que la empresa mantiene con proveedores estatales.

Concretamente, las empresas Datco (Grupo Datco), National Shipping y Foggia Group (Grupo Foggia) deberán informar detalladamente todas las operaciones comerciales y facturaciones con +BE. Datco abastece a ARCA, AySA y Aerolíneas Argentinas; National Shipping es contratista de YPF, y el Grupo Foggia está vinculado a la concesión de Tecnópolis.

La disposición forma parte de una investigación iniciada a raíz de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. La misma busca determinar si Angeletti fue favorecida de manera irregular por el Gobierno con contratos de consultoría que podrían configurar un mecanismo de retorno de fondos públicos.

El juez consideró necesario avanzar con esta prueba en la actual etapa de la causa. Además, dispuso requerimientos a la Inspección General de Justicia (IGJ) para que identifique a los beneficiarios finales de las contrataciones y remita los legajos societarios de las firmas involucradas.

También pidió a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Oficina Nacional de Contrataciones, que informe si Datco, National Shipping y Foggia Group son contratistas recurrentes del Estado y acompañe las constancias de los procesos de adjudicación.

Esta causa se tramita en paralelo a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Adorni, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, y a otras dos pesquisas relacionadas con el jefe de Gabinete: un viaje familiar a Punta del Este y un vínculo comercial con el periodista Marcelo Grandio. Adorni asumió en enero de 2026 como director titular de YPF en representación del Estado, lo que otorga particular relevancia al vínculo de National Shipping con esa empresa.