Ahora le detectaron movimientos no declarados en criptomonedas

El fiscal Gerardo Pollicita recibió los primeros informes de Manuel Adorni en plataformas virtuales. Los montos relevados son inferiores a los flujos en efectivo ya documentados.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entró en una nueva dimensión: la Justicia federal comenzó a examinar la huella financiera digital de su patrimonio y encontró señales de actividad en criptomonedas. El fiscal Gerardo Pollicita recibió las primeras respuestas de exchanges y plataformas de activos virtuales a las cuales había requerido información, y los datos llegaron confirmando que el funcionario realizó transacciones en ese ecosistema.

La causa, radicada ante el juez Ariel Lijo en Comodoro Py, suma así un capítulo que abre una ventana hacia un tipo de patrimonio difícil de rastrear por las vías convencionales. Los investigadores creen que estos hallazgos son apenas una muestra de movimientos más grandes y planean profundizar la búsqueda, según publicó NA.

La fiscalía evalúa avanzar con estudios técnicos de trazabilidad, una herramienta que permite reconstruir el recorrido de cada unidad de criptomoneda a través de la cadena de bloques y determinar con precisión el origen y el destino final de los fondos.

El hallazgo aparece poco después de que el presidente Javier Milei anunciara que su jefe de Gabinete presentará una versión actualizada de su declaración jurada con, prometen, todos los números en regla de las propiedades, cuentas, gastos de tarjeta y viajes, entre otros, que salieron a la luz en el último mes y provocó una crisis política en el Gobierno.

Según trascendió, uno de los puntos centrales del informe patrimonial será la herencia recibida de su padre, Jorge Eduardo Adorni, fallecido en 2002. En el expediente sucesorio figuran dos bienes ubicados en La Plata: un departamento y un terreno. En el caso del terreno, el funcionario habría heredado solo una parte, ya que el resto corresponde a su madre y a su hermano.

Ese dato aparece como uno de los elementos que Adorni buscará incorporar para justificar parte de sus ingresos y explicar cómo afrontó gastos relevantes durante los últimos dos años. Entre ellos, la compra de un departamento en Caballito, una casa en el country Indio Cuá y refacciones que, según una declaración testimonial incorporada a la causa, habrían demandado alrededor de u$s245.000 en efectivo.

El departamento heredado en La Plata, ubicado sobre la calle 48, entre 6 y 7, fue puesto en venta semanas atrás por unos u$s95.000. En su declaración jurada de 2024, Adorni había informado que recibió ese inmueble como una donación vinculada a la herencia familiar y consignó que poseía el 100% de la titularidad. Ahora, la expectativa está puesta en las precisiones que pueda sumar sobre la sucesión, posibles cesiones de derechos o donaciones posteriores.

La documentación también deberá dar respuesta a otros gastos bajo análisis judicial, entre ellos viajes familiares a Aruba, Bariloche, Gualeguaychú, un viaje de su pareja Bettina Angeletti a Madrid y un pasaje en primera clase a Nueva York que no habría sido utilizado.