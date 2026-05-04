El contratista de Adorni declaró pagos en efectivo por u$s245.000 y aportó documentación

Matías Tabar afirmó ante el fiscal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete abonó la refacción total de su vivienda en un country de Exaltación de la Cruz sin facturación. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito continúa con nuevos testimonios.

El contratista Matías Tabar, a cargo de la remodelación de la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que el funcionario abonó u$s245.000 “en efectivo y sin factura” por trabajos integrales que incluyeron la compra de mobiliario. Según su testimonio, los pagos se realizaron dentro del barrio cerrado.

Ante la Justicia, Tabar precisó que u$s55.000 fueron entregados en 2024 y el resto en 2025, en una obra que se extendió durante diez meses. La designación de Adorni como jefe de Gabinete se concretó el 4 de noviembre de 2025 mediante el decreto 784/2025.

En su presentación, el contratista entregó una carpeta con imágenes del estado previo y posterior de la vivienda, comprobantes de compras y un listado de trabajadores que participaron en las tareas. También puso a disposición su teléfono celular junto con la clave de acceso, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La citación a Tabar buscó establecer el monto destinado a la renovación de la propiedad adquirida a fines de 2024. Durante el desarrollo de las obras —que incluyeron intervenciones en el piso, baño, cocina, quincho y pileta—, el funcionario alquiló otra vivienda en el mismo country por u$s13.000, de acuerdo con lo declarado.

En paralelo, la causa sumará este miércoles un nuevo testimonio: Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas prestamistas vinculadas a la operación de compra del departamento que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, adquirieron en el barrio porteño de Caballito. Miano participó como intermediario junto a su socio Pablo Martín Feijoo, hijo de la otra prestamista involucrada.

En el plano público, Adorni retomó este lunes las conferencias en la Casa Rosada tras diez días de cierre de la sala de prensa. Allí evitó responder preguntas sobre su patrimonio y reiteró: “Ya di las explicaciones”. En relación con sus viajes personales, sostuvo que fueron afrontados con recursos propios, que no existieron aportes de terceros y que “jamás estuvieron ocultos”.

El jefe de Gabinete indicó que cumplió con las obligaciones establecidas por la ley de ética pública y remarcó que el plazo para presentar su última declaración jurada aún se encuentra vigente. Señaló que será en esa instancia cuando se detallará su patrimonio actualizado y reiteró que brindará explicaciones en el ámbito judicial si así se requiere.