Ahora investigan dos cajas de seguridad a nombre de la esposa de Adorni

Fue mientras se investiga la causa por enriquecimiento ilícito contra el funcionario libertario.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sigue sumando capítulos. En las últimas horas, la Justicia solicitó información sobre dos cajas de seguridad registradas a nombre de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, en el Banco Galicia.

El fiscal a cargo del expediente, Gerardo Pollicita, busca determinar quiénes están habilitados para acceder a esas cajas. En ese marco, requirió también las grabaciones de todas las personas que hayan ingresado al sector.

El periodista Ariel Zak reveló en Mañana Sylvestre, por Radio 10, que el fiscal solicitó la nómina completa de autorizados, junto con los registros de ingresos y egresos, ya sea en libros, actas u otros sistemas.

Pollicita pidió también que se detallen fechas, horarios e identidad de quienes accedieron desde enero de 2022 hasta la actualidad.

Además, la Justicia pidió las filmaciones correspondientes a los accesos al área de cajas de seguridad, con el objetivo de reconstruir los movimientos y establecer posibles responsabilidades en el marco de la causa.

El eje de la causa por presunto enriquecimiento ilícito es determinar si hubo un incremento patrimonial que no pueda ser justificado con los ingresos declarados por el funcionario. De esta manera, la idea es establecer si existe una diferencia significativa entre los bienes, ingresos y gastos de una persona en función de su actividad económica y su evolución en el tiempo.

La Justicia puso la lupa sobre Adorni a raíz del escándalo originado por el viaje a Estados Unidos junto a su esposa en el avión presidencial. El jefe de Gabinete abrió la polémica al reconocer que Angeletti se sumó a la comitiva oficial a pesar de no ser funcionaria pública. Y, para justificar su acompañamiento, hizo uso de una frase que generó indignación: "Vengo a deslomarme a Nueva York y quería que me acompañe".