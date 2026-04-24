Cocina en vivo, música y compromiso sustentable en el Predio Ferial

Desde Comodoro Turismo se revelaron nuevos detalles de lo que será el Festín de Sabores, la gran fiesta gastronómica de la Patagonia los próximos 9 y 10 de mayo.

La Municipalidad, a través de Comodoro Turismo, confirmó que la quinta edición del Festín de Sabores-Comodoro Alma Patagónica 2026 contará con más de 180 propuestas de emprendedores gastronómicos, productores y artesanos de la región.

Además, los próximos sábado 9 y domingo 10 de mayo se presentarán reconocidas figuras que brindarán clases en vivo, workshops y degustación de productos.

Eduardo Carrasco, gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, destacó que "este evento no es solo una feria gastronómica, sino que es una plataforma que consolida a una importante red de economía circular fundamental para la Patagonia. Al priorizar a nuestros productores y emprendedores, estamos fomentando la generación de empleo genuino y creando oportunidades reales para la región, fortaleciendo obviamente el tejido productivo de Comodoro que se materializa cada vez que vemos productos o alianzas entre ellos para promocionarse mutuamente".

Ambas jornadas comenzarán con el segmento de Hora Silenciosa, un espacio de calma, adaptado especialmente para personas con sensibilidad sensorial, permitiendo recorrer el predio con niveles de ruido reducidos antes del gran despliegue. Luego, iniciarán las clases de Cocina en Vivo en el escenario Aire, uno de los cuatro elementos de la naturaleza que marcarán presencia a lo largo del evento en los diferentes escenarios. Posteriormente, tendrá lugar el acto inaugural en el auditorio que dará el puntapié oficial con la presencia de autoridades locales y regionales.

VARIEDAD DE ACTIVIDADES

Las propuestas gastronómicas confirmadas competirán también por el premio al mejor stand con el voto del público, un incentivo económico que potencia la calidad de atención y fortalece la imagen de cada propuesta. Por su parte, el escenario Aire contará con la presencia de reconocidas figuras nacionales como Mirta Carabajal, auspiciada por UTHGRA; Felicitas Pizarro y el influencer de cocina veggie, Víctor Manuel García, más conocido como “El gordo cocina”.

Todos ellos interactuarán con el público y referentes del talento gastronómico local presentando clases y workshops de cocina donde el producto patagónico será el protagonista.

Entre los referentes comodorenses se destacan Enzo Mayorga, Manuel Véliz, Javier Biaggeti, Walter Archeta y Sol Calderini, contando con Manuel Ausejo como asesor gastronómico del evento.

Por otra parte, volverá el tradicional segmento denominado "Carrera de Mozos", un clásico de otros festines que, auspiciado por FEHGRA, pondrá a prueba la habilidad de los trabajadores del sector gastronómico, buscando convertirse en uno de los momentos más agradables para el público en el patio de fuegos, ubicado en el exterior del Predio Ferial.

Las jornadas serán de 24 a 1 y 12 a 23 horas, con el complemento de una variada cartelera de artistas locales que ya tiene alguno de sus nombres confirmados, como Cosecha Especial y Mandarina Project, entre otros espectáculos para toda la familia.

DOMINGO DE PEÑA

El domingo 10 tendrá lugar la tradicional peña folklórica, con la participación de músicos locales y la presencia de Hilda Lizarazu, considerada una de las voces más emblemáticas del rock nacional.

Además, existirá el espacio Tierra donde funcionará el Café Literario que ofrecerá instalaciones adecuadas para degustar elaboraciones mientras se disfruta de lectura y presentaciones tales como el fascículo gastronómico de Al Sur, un fotolibro que captura la esencia de la región, fruto de la colaboración entre Comodoro Turismo y la Federación de Comunidades Extranjeras.

Por su parte, y pensado para los niños, la Secretaría de Cultura montará un "espacio Kids" que se complementará con estaciones de make up y el patio exterior que contará con una palestra gigante para la práctica de escalada y Paintball de la mano de Holdich y Conejo Paintball, dos emprendedores locales

En esta línea, también se confirmó el aspecto solidario del festín, que tendrá una vez más la recaudación por la venta de merchandising en la tienda Comodoro Alma, destinada a la Cruz Roja, aprovechando su fecha de conmemoración mundial que se celebra cada 8 de mayo.

La quinta edición del Festín de Sabores reafirmará además su compromiso ambiental bajo acciones sustentables presentes en cada evento a través del uso de los ecovasos, estaciones de lavado para su reutilización, los envases biodegradables y demás, incentivando a los asistentes a sumarse a la iniciativa ayudando a reducir el impacto de los residuos de un solo uso durante las dos jornadas.