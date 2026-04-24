El Sistema Regional de Innovación propone fortalecer vínculos, intercambiar experiencias y consolidar una comunidad local de innovación en nuestra ciudad y la región.

El Festival 3D Tecno impulsa la conformación de una comunidad de innovación en Comodoro

Luego del acto inaugural del Festival 3D Tecno, tuvo lugar una conferencia sobre el Sistema Regional de Innovación, una actividad impulsada por Comodoro Conocimiento junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), que reunió a referentes del ecosistema tecnológico, emprendedores, instituciones educativas y actores del sector público y privado.

El espacio tuvo como objetivo promover la articulación, el trabajo colaborativo y la construcción de una red que potencie el desarrollo de proyectos innovadores en Comodoro Rivadavia y la región patagónica.

Durante el encuentro, se propuso generar un ámbito de diálogo abierto donde los participantes pudieron compartir experiencias, identificar desafíos comunes y proyectar acciones conjuntas. La iniciativa apuntó a consolidar una comunidad activa, con capacidad de generar soluciones concretas a problemáticas locales a través del conocimiento, la tecnología y la innovación.

El presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, Rubén Zárate, destacó la importancia de este tipo de espacios al señalar que “la construcción de una comunidad de innovación es clave para pensar el desarrollo de Comodoro desde una perspectiva colaborativa. Para dar respuesta a la nueva realidad de la economía extractiva necesitamos generar estos ámbitos donde las ideas circulen, se conecten y se transformen en proyectos concretos que, con nuevas inversiones y empleos, den forma al futuro de la ciudad”.

En la misma línea, los expertos del CFI valoraron la posibilidad de acompañar este tipo de iniciativas en territorio, resaltando el potencial de Comodoro Rivadavia para consolidarse como un polo industrial y de innovación en la Patagonia. “Estos espacios permiten identificar capacidades locales y potenciar el trabajo en red, que es fundamental para generar empleo en base a un nuevo modelo de desarrollo productivo y tecnológico”, expresaron desde el organismo nacional.

Por su parte, el coordinador del proyecto de fortalecimiento del sistema regional de innovación que lleva adelante Comodoro Conocimiento junto al CFI, Guido Giorgi, subrayó que “este primer paso es fundamental para comenzar a construir una comunidad sólida, donde distintos actores puedan encontrarse, colaborar y generar proyectos con impacto real. La innovación no sucede de manera aislada, sino en red, y este tipo de encuentros son necesarios”.

UN FESTIVAL ABIERTO A TODA LA COMUNIDAD

El Festival 3D Tecno propone tres jornadas organizadas en torno a los ejes de Inspiración, Aplicación y Acción, con una agenda que incluye charlas, talleres, experiencias interactivas, espacios de networking y una nueva edición del hackatón Ciudad Futura. La iniciativa busca acercar la tecnología a la vida cotidiana, promoviendo su uso como herramienta para el desarrollo productivo, educativo y social de Comodoro Rivadavia.

Con entrada libre y gratuita, el festival invita –hasta este sábado inclusive- a participar de una experiencia que conecta conocimiento, innovación y futuro, consolidando a la ciudad como un punto de referencia en el ecosistema tecnológico regional.

Para mayor información, la agenda completa de actividades se encuentra disponible en las redes sociales de la Agencia Comodoro Conocimiento y en el sitio web 3dtecno.conocimiento.gob.ar.