Invierten $2.000 millones en mejorar el Hospital Regional

La inversión provincial contempla la ampliación, refacción y refuncionalización de más de 1.600 metros cuadrados en distintos sectores del nosocomio, mejorando la atención de los pacientes y las condiciones de trabajo del personal de salud. Además, el Gobierno avanzará con una remodelación total del CAPS “Stella Maris”.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó la inversión de más de $2.000 millones destinada a la puesta en valor integral del Hospital Regional “Dr. Víctor Manuel Sanguinetti” de Comodoro Rivadavia, una obra estratégica que permitirá fortalecer la capacidad operativa del principal centro asistencial del sur provincial.

Los trabajos contemplan la ampliación, refacción y refuncionalización de las áreas de Internación, Tocoginecología, Clínica Quirúrgica, Esterilización y Quirófanos, mejorando tanto la calidad de atención de los pacientes como las condiciones laborales del personal sanitario.

Asimismo, la Provincia adjudicó la compra de un equipo esterilizador a base de plasma de gas de peróxido de hidrógeno, marca Sterrad 100 NX, por un monto de $146 millones, que reemplazará equipamiento fuera de servicio y permitirá optimizar los procesos hospitalarios.

INVERSION ESTRATEGICA

Al respecto, Torres aseguró que “cada una de las decisiones que tomamos desde el primer día en materia sanitaria estuvieron enfocadas en garantizar el acceso a una salud pública de calidad, y esta inversión representa un paso fundamental para seguir fortaleciendo el sistema de salud de nuestra provincia”.

En el mismo sentido, sostuvo: “la infraestructura de salud no es un gasto, sino la inversión más inteligente que puede hacer un Estado”, y agregó que “fortalecer este hospital significa poner en valor el trabajo diario del personal sanitario y evitar que muchos vecinos tengan que trasladarse cientos de kilómetros para acceder a prestaciones de alta complejidad”.

Además, el mandatario remarcó que “el Hospital Regional se va a convertir en el verdadero nodo sanitario estratégico del sur patagónico”, y señaló que “durante años los chubutenses vieron obras anunciadas que nunca se concretaban; hoy demostramos que, cuando hay transparencia, planificación y una administración responsable de los recursos, las obras suceden”.

MAYOR SEGURIDAD

La intervención alcanza una superficie total de 1.639 metros cuadrados e incluye la renovación integral de sectores de internación, incorporando habitaciones con baño privado, mejoras en instalaciones sanitarias y eléctricas, nueva iluminación LED, renovación de pisos y adecuación de redes de agua y desagües.

Las obras también permitirán mejorar las condiciones de atención en el área de Ginecología y fortalecer las políticas vinculadas al Parto Respetado, brindando mayor comodidad y privacidad a las pacientes.

Por otra parte, en la Central de Esterilización se reorganizarán los circuitos de trabajo, diferenciando áreas contaminadas y estériles para reducir riesgos, mejorar la seguridad de pacientes y trabajadores y optimizar el funcionamiento general del hospital.

CAPS STELLA MARIS

En paralelo, el Gobierno del Chubut avanzará con una intervención integral en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Stella Maris” de Comodoro Rivadavia, luego de una evaluación técnica realizada sobre el edificio.

Los trabajos contemplan la reparación de fisuras, el refuerzo de sectores estructurales, mejoras en el sistema de drenaje pluvial y la ampliación de las veredas perimetrales para evitar filtraciones y preservar las fundaciones del edificio.

De esta manera, la Provincia continúa fortaleciendo la infraestructura sanitaria en toda la provincia, garantizando mejores condiciones para la atención de los pacientes y para el desempeño de los equipos de salud.