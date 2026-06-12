Ya se han entregado 1255 pares de lentes recetados

El municipio comodorense concretó una nueva jornada del programa Mirándonos, en la cual se entregaron 45 pares de lentes a personas que no tienen la posibilidad de adquirirlos. De esta manera, no solo se beneficia a estudiantes y adultos mayores, sino que también se promueve la prevención y el diagnóstico temprano de patologías.

Este viernes al mediodía, en instalaciones del CEPTur, la Municipalidad, a través de la Secretaría de Salud y en el marco del programa “Mirándonos”, concretó la entrega de 45 pares de lentes recetados a vecinos de los distintos barrios que no cuentan con los recursos necesarios para su adquisición.

La iniciativa, que se implementa desde el año 2018 y continúa vigente como política pública, tiene como finalidad garantizar el acceso a la salud visual y contribuir a una mejor calidad de vida de la población. Desde el inicio de la gestión del intendente Othar Macharashvili, ya se entregaron 1255 pares de lentes a personas de todas las edades, brindando los marcos de manera gratuita y gestionando con profesionales de otras instituciones la confección de los cristales correspondientes.

En el marco del mismo programa, se atendieron desde enero hasta la actualidad, un total de 1080 pacientes que concurrieron tanto a la Secretaría de Salud como a las jornadas oftalmológicas realizadas en el tráiler y en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Dicha acción, tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad que no pueden acceder a los mismos.

Durante el acto de entrega, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, destacó la importancia de sostener el programa al afirmar que “el aporte de cada vecino vuelve cubriendo una necesidad muy sentida, que son los lentes. Dada la situación actual, es necesario facilitar a el acceso a un par de lentes y la consulta oftalmológica, y el Municipio pueda afrontar esto”.

“Hay una decisión por la cual seguimos invirtiendo con estas acciones. Habíamos comenzado en niños y adolescentes que están en periodo escolar, y hoy tenemos una población de adultos, que muchos de ellos no tienen cobertura social y se les hace imposible cubrir estos costos”, explicó.

Martín Battauz, a cargo del programa Municipal de Oftalmología, destacó que, además de la entrega de los lentes, en el consultorio “hacemos prevención y promoción de lo que es salud visual”, al tiempo que brindó recomendaciones sobre cuidado visual, sobre todo a los chicos que están en desarrollo, ya que “necesitamos que los niños lleguen a la adolescencia con una visión 100% plena y, hoy en día, tenemos muchos factores que atentan contra la salud visual”

Battauz remarcó: “no debemos dejar usar a nuestros chicos menores de 3 años pantallas y celulares y después de esa edad, máximo tres horas en los adolescentes y siempre con límites”. Al mismo tiempo, subrayó la importancia de que “los chicos estén afuera y hagan actividades recreativas”.