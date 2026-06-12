El Centro de Día Papa Francisco festejó un año

El intendente Machsrashvili encabezó el acto. Durante su discurso ratificó el compromiso de continuar fortaleciendo políticas públicas destinadas a promover el envejecimiento activo, la inclusión y una mejor calidad de vida para este sector de la comunidad.

Este viernes el intendente, Othar Macharashvili, participó del primer aniversario del Centro de Día de Adultos Mayores “Papa Francisco”, destacando el valor del acompañamiento institucional y comunitario. “Este municipio sostiene la importancia de valorar a las personas mayores como protagonistas fundamentales de nuestra sociedad, reconociendo en ellas la experiencia, la memoria y la sabiduría que enriquecen a toda la comunidad”, indicó el jefe comunal de Comodoro Rivadavia.

Actualmente más de 100 personas mayores transitan el lugar participando de actividades de creativas, cognitivas, físicas y de acompañamiento integral.

El Centro de Día de Adultos Mayores “Papa Francisco” surgió con el compromiso de acompañar, contener y promover una mejor calidad de vida para las personas mayores. Inspirados en el mensaje del Papa Francisco. Del evento participaron el secretario y la subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas y Julieta Miranda, respectivamente; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; el secretario de Salud, Jorge Espíndola; la directora general de Adultos Mayores, Viviana Traversa; y participantes del Centro.

Durante el emotivo acto, el intendente Othar Macharashvili felicitó al equipo de trabajo por el primer año de gestión conjunta y destacó la profunda historia de pertenencia que une al edificio con los vecinos de zona norte. "A mí me llena de orgullo estar hoy acá. Este equipo le puso sueño, corazón y pertenencia; son personas que en su vida privada hicieron muchísimo por el otro y hoy lo siguen haciendo desde la actividad pública en momentos complejos", expresó.

En ese marco, el jefe comunal renovó el compromiso al enfatizar "nadie nos va a poder decir que no le ponemos todo, con los valores que nos dieron nuestros viejos y que no se negocian. No nos va a frenar nada, ni las condiciones actuales, ni las falencias; vamos a trabajar para que los adultos mayores tengan la confianza de venir, de sentirse parte y de encontrar soluciones", enfatizó Macharashvili.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto y el compromiso de quienes hicieron posible concretar el espacio. “Hay mucha historia, mucha pertenencia y también muchas frustraciones, pero este equipo le puso sueño, corazón y trabajo para transformar esa realidad”, expresó, al recordar el acompañamiento de vecinos, instituciones y distintas áreas municipales que impulsaron el proyecto desde sus inicios.

POLITICAS INCLUSIVAS

En ese contexto, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, destacó que “la concreción del Centro de Día para Personas Mayores Papa Francisco nació como un sueño impulsado por un equipo de trabajo que apostó a generar un espacio de contención y encuentro para los adultos mayores de zona norte”. Asimismo, remarcó la decisión política de avanzar con fondos municipales en políticas públicas inclusivas y espacios que promuevan el envejecimiento activo y sobre todo saludable.

En esa línea, Rivas resaltó que “el Centro de Día fue pensado para que cada adulto mayor encuentre allí un ámbito de pertenencia, participación y acompañamiento. Queremos que cada persona que ingrese sienta que esta es su casa. Este lugar se abrió para tender manos, acompañar y trabajar en comunidad, porque nadie se salva solo”, concluyó.

La directora general de Adultos Mayores, Viviana Traversa, agradeció al municipio al decir que “esto fue no solamente promovido, sino acompañado y lo hizo realidad la gestión del intendente Othar Macharashvili, porque el principal objetivo es mejorar la calidad de vida de todas las personas mayores de nuestra zona. Hoy podemos decir con orgullo que este objetivo comenzó a hacerse realidad gracias al trabajo conjunto de autoridades, profesionales, instituciones, familias y principalmente de cada una de las personas mayores que forman parte de esta comunidad”, añadió.