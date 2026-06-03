Impulsan capacitación para fortalecer la industria regional

La propuesta de Comodoro Conocimiento y el INTI brinda formación especializada en medición de espesores por ultrasonido.

La Municipalidad, a través de Comodoro Conocimiento, junto al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), inició una capacitación intensiva en “Medición de Espesores por Ultrasonido (MEUS)”, destinada a profesionales, técnicos e idóneos vinculados a la industria metalmecánica, petrolera, naval, aeronáutica y de servicios industriales de la región.

La propuesta forma parte del programa “Habilidades y Capacidades para el Trabajo del Siglo XXI” impulsado por la Agencia y cuenta con certificación oficial del INTI. La actividad se desarrolla desde el martes (concluye este jueves) en instalaciones de Comodoro Conocimiento, en el marco del convenio de trabajo conjunto entre ambas instituciones.

El curso combina formación teórica y práctica, con una carga total de 24 horas, e incluye instancias de evaluación y certificación bajo normas IRAM e ISO aplicadas a ensayos no destructivos, herramientas fundamentales para garantizar la seguridad y calidad en procesos industriales.

El presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, destacó la importancia de fortalecer espacios de formación técnica vinculados al empleo, la innovación y el desarrollo productivo regional. “Impulsamos capacitaciones que respondan a las necesidades reales del entramado productivo regional”, sostuvo.

“Esta propuesta tiene como objetivo fortalecer capacidades técnicas estratégicas para sectores industriales clave de Comodoro Rivadavia y de toda la Patagonia Austral. Brindar herramientas de mejora a las Pymes es también una forma de cuidar el empleo”, expresó Zárate.

Asimismo, remarcó que la formación técnica especializada resulta clave para acompañar las transformaciones que atraviesa actualmente el sector productivo. “Las empresas regionales viven una transformación profunda, con una demanda creciente de mayor eficiencia y productividad. La capacitación especializada permite mejorar la competitividad y generar nuevas oportunidades laborales para trabajadores y empresas”, afirmó.

DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL CONOCIMIENTO TECNOLOGICO

Por su parte, el ingeniero mecánico Ernesto Girini, integrante del Departamento de Desarrollo de Productos del INTI Rosario, explicó que la propuesta apunta a brindar herramientas altamente demandadas por sectores industriales. “Utilizamos técnicas de ultrasonido para medir espesores cuando no se puede acceder a ambos lados de una pieza o estructura. Este tipo de ensayos es fundamental para controlar el estado de tanques, calderas, cañerías y otras estructuras industriales críticas”, detalló.

“La formación permite a los participantes adquirir competencias concretas para el mercado laboral, ya que el alumno sale con la posibilidad de manejar la técnica, realizar informes, elaborar instrucciones escritas y revisar documentación cumpliendo todos los requerimientos de calidad necesarios para cubrir las exigencias de la industria”, indicó Girini.

Durante las jornadas participan trabajadores y directivos de empresas vinculadas a distintas etapas de la cadena de valor industrial, especialmente de los sectores energético, metalmecánico, naval y de servicios tecnológicos aplicados al petróleo y gas. Además, quienes realizaron capacitaciones anteriores avanzarán en sus procesos de certificación de competencias profesionales, requisito cada vez más solicitado por compañías nacionales e internacionales.

En ese contexto, Girini destacó la relevancia de contar con personal certificado. “Las empresas que trabajan con sistemas de calidad exigen que los operarios estén certificados y que los instrumentos estén calibrados. Eso garantiza la calidad del servicio y abre muchas puertas laborales”, sostuvo.

Finalmente, tanto desde Comodoro Conocimiento como desde el INTI coincidieron en el valor estratégico de estas acciones para democratizar el acceso al conocimiento tecnológico y fortalecer el desarrollo productivo regional, permitiendo que pequeñas y medianas empresas puedan acceder a formación, normas y certificaciones de calidad internacional.