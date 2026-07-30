La robótica tendrá su espacio de competencia en Comodoro

La Agencia Comodoro Conocimiento abrió la inscripción para el Encuentro Local de Robótica, una propuesta gratuita destinada a escuelas, equipos independientes y aficionados que incluirá competencias de Fútbol, Sumo y Micro Sumo.

La Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, a través de su Club de Robótica, puso en marcha la inscripción para el Encuentro Local de Robótica, una iniciativa gratuita dirigida a instituciones educativas, equipos independientes y personas interesadas en participar de competencias tecnológicas.

La propuesta se desarrollará en las categorías Fútbol, Sumo y Micro Sumo, con un cronograma distribuido en tres instancias. La primera jornada estará dedicada a la categoría Fútbol y se realizará el sábado 1° de agosto, de 11 a 15 horas. En tanto, el sábado 22 de agosto, en el mismo horario, competirán los participantes de Sumo y Micro Sumo. Ambos encuentros tendrán lugar en el Centro de Encuentro de Kilómetro 8, ubicado en la intersección de Francisco Pietrobelli e Ítalo Dell'Oro.

La etapa final reunirá a los equipos de las categorías Fútbol y Sumo los días 3 y 4 de septiembre, durante la muestra educativa EDUCO 2026, que se llevará a cabo en el Predio Ferial de Kilómetro 5.

En la modalidad Fútbol, los equipos controlarán sus robots mediante mandos inalámbricos para disputar partidos y buscar la mayor cantidad de goles. En las categorías Sumo y Micro Sumo, en cambio, los dispositivos competirán de manera completamente autónoma con el objetivo de desplazar a su rival fuera del área de combate.

La actividad forma parte del trabajo que impulsa el Municipio, a través de Comodoro Conocimiento, para fortalecer la alfabetización digital y el desarrollo tecnológico mediante el Club de Robótica y la metodología STEAM, que integra ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

Inscripciones

La participación en esta actividad es gratuita y está abierta a personas con o sin experiencia previa. Los interesados tienen tiempo de registrarse hasta el jueves 30 de julio, completando el formulario digital que se encuentra en el siguiente enlace: https://forms.gle/eMJUB6ZTcD2mrR8e7. Para consultas adicionales, se encuentra disponible el correo electrónico [email protected]