Representantes de Comodoro Rivadavia, Río Senguer, Sarmiento y Rada Tilly se reunieron en Río Mayo para avanzar en una agenda de trabajo común que permita fortalecer la integración regional, impulsar el desarrollo de los prestadores turísticos y potenciar las oportunidades que ofrece el Corredor Turístico Integrado.

Comodoro Turismo participó de una mesa de trabajo para avanzar en la reactivación del Corredor Turístico Integrado

Integrantes del equipo del Ente Comodoro Turismo del Municipio, participaron de una mesa de trabajo realizada en Río Mayo junto a referentes de las localidades que integran la comarca, con el objetivo de consolidar estrategias conjuntas que fortalezcan la actividad turística de la región. El encuentro permitió avanzar en distintas líneas de acción vinculadas a la promoción, la articulación institucional y la mejora de la experiencia turística en los distintos destinos.

En ese marco, las partes asumieron el compromiso de conformar un equipo técnico que permita compartir información de manera transversal entre los Centros de Informes Turísticos, fortaleciendo la atención y el acompañamiento que se brinda a quienes recorren la región. Asimismo, se proyectó la incorporación de la Región de Aysén, en representación de Chile, para ampliar el alcance del corredor y consolidar una propuesta turística binacional.

La reactivación del Corredor Turístico busca potenciar las fortalezas de cada localidad a partir del trabajo colaborativo, promoviendo circuitos complementarios que contribuyan al desarrollo de los prestadores turísticos y generen nuevas oportunidades para el crecimiento del sector en toda la Patagonia.

En ese contexto, el gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carasco, destacó que “es fundamental sostener estos espacios de trabajo y continuar unificando esfuerzos entre las localidades. El turismo regional debe pensarse desde el complemento, donde cada destino aporta valor a una propuesta turística más amplia e integrada”.

“El desafío es construir un corredor con una mirada sostenible, donde el visitante encuentre experiencias conectadas y los beneficios alcancen a toda la región, y estas mesas de trabajo es donde podremos llevarlo adelante", sostuvo el funcionario.

Finalmente, desde Comodoro Turismo agradecieron al Municipio de Río Mayo por ser anfitrión de este encuentro y destacaron el compromiso asumido por las localidades para continuar fortaleciendo el Corredor Turístico Integrado, promoviendo una agenda común que consolide al turismo como motor de desarrollo para la región.