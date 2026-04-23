La interrupción comenzó este jueves a las 16 y no tiene horario estimado de normalización. Afecta a Km.17, Km.18, Centenario y René Favaloro.

Corte de agua en cuatro barrios de zona norte por una falla eléctrica

El suministro de agua potable fue interrumpido este jueves 23 de abril desde las 16:00 en cuatro barrios de la zona norte de la ciudad, a raíz de una falla en la línea eléctrica que abastece a los acuíferos de Manantiales Behr.

Los sectores alcanzados por la medida son Km.17, Km.18, Centenario y René Favaloro, que dependen del sistema afectado para su provisión.

Desde el área de Saneamiento y el Departamento Sistema Acueductos y Acuíferos informaron que, por el momento, no hay un horario definido para la restitución del servicio.

En ese contexto, solicitaron a los vecinos hacer un uso racional del agua disponible.