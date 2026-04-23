Acusan a un funcionario de Luis "Toto" Caputo por no declarar ocho departamentos en Miami

Se trata de Carlos Frugoni, el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía. La información fue revelada por los periodistas Nicolás Wiñaski y Santiago Fioriti, quienes también hablaron de cuentas en el exterior no informadas.

Una nueva acusación sacude al Gobierno nacional: ahora los cuestionamientos apuntan contra Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, quien no habría declarado ser dueño de ocho departamentos en Miami, Estados Unidos.

La información fue revelada en el programa Wifi24, de la señal de televisión A24. La investigación puso el foco en las sociedades Genova LLC y Waki LLC, radicadas en Estados Unidos, y señaló que esas firmas serían titulares de los inmuebles ubicados en el sur del estado de Florida. Según los registros citados, ambas sociedades habrían sido constituidas por Frugoni.

De acuerdo con lo informado, los ocho departamentos tendrían un valor estimado de 150 mil dólares cada uno. La denuncia también menciona la existencia de cuentas bancarias no declaradas en el exterior. Los bienes no habrían sido incluidos en la declaración jurada del funcionario, lo que podría implicar una omisión en la información patrimonial exigida por la legislación vigente.

Frugoni ocupa un rol central en la coordinación de la infraestructura nacional, un área vinculada a la administración de fondos públicos y a la ejecución de obras. Su cargo depende de forma dircta de Luis "Toto" Caputo, y si bien se trata de un funcionario con bajo perfil, tiene a su cargo funciones clave como la coordinación de la obra pública, el transporte y la vivienda.

Silencio oficial sobre los ocho departamentos en Miami de Frugoni

Hasta ahora no hubo respuestas oficiales a la revelación de los periodistas Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti. Tampoco de la Casa Rosada.

La nueva acusación aparece en un momento delicado para la gestión libertaria, que logra correr de la agenda mediática el escándalo que tiene como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario se suma a otros expedientes judiciales como las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la criptoestafa Libra y el narcoescándalo de José Luis Espert.