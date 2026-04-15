La Justicia confirmó el viaje de Adorni y su familia al Caribe

El funcionario visitó las playas de Aruba y voló en primera clase; los investigadores buscan tener una foto precisa de todos sus gastos.

La fiscalía de Gerardo Pollicita confirmó el viaje de Manuel Adorni y su familia a Aruba, una pequeña isla del Caribe situada frente a las costas de Venezuela. El periplo se extendió desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025 y los pasajes, de acuerdo a una fuente judicial, fueron todos en primera clase.

Hasta ahora solo existía la sospecha de que Adorni había visitado el Caribe durante sus vacaciones de aquel verano. La Dirección Nacional de Migraciones no registraba el destino, sino un vuelo de ida a Perú y otro de vuelta de Ecuador, pero en aquel momento no había, como ahora, vuelos directos.

Paradójicamente, ese año Adorni era vocero y en tal condición había informado que el presidente Javier Milei les había pedido a los integrantes de su gabinete que no vacacionaran en el extranjero. La única excepción era Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad, porque tenía un viaje previsto a Miami con sus nietos.

Los investigadores sumarán el viaje a la lista de erogaciones del jefe de Gabinete. Por estas horas, en la fiscalía trabajan para precisar los principales gastos realizados por Adorni en el Caribe, comenzando por la estadía en el hotel.