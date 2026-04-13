Dos mujeres declararon que Adorni aún les debe 70 mil dólares

Graciela Molina y Victoria Cancio estuvieron más de dos horas en Comodoro Py para dar detalles sobre la hipoteca del departamento de la calle Asamblea; dijeron que el jefe de Gabinete aún debe pagar US$70.000.

En tren de conocer con mayor precisión cómo Manuel Adorni adquirió sus propiedades, el fiscal Gerardo Pollicita les tomó este lunes declaración a las mujeres que, según los documentos en poder de la Justicia, le prestaron 100.000 dólares al jefe de Gabinete.

Graciela Molina y Victoria María José Cancio son madre e hija. Llegaron juntas a los tribunales de Comodoro Py a las 8.30 y se retiraron al mediodía. Ellas le dieron a Adorni 85.000 y 15.000 dólares, respectivamente, y el funcionario puso como garantía de esa operación el departamento en el que él vivía entonces con su familia, en la calle Asamblea al 1100 de la ciudad de Buenos Aires. Ambas dijeron que el funcionario les debe US$70.000, más los intereses, y admitieron que no hacen habitualmente este tipo de operaciones inmobiliarias.

Según declaró la escribana que certificó la operación, Adriana Nechevenko, el préstamo fue con un interés de 11% anual a pagar en 24 cuotas mensuales. Las acreedoras ratificaron esa versión sobre las condiciones del préstamo y dijeron que al jefe de Gabinete le quedan todavía por pagar US$70.000 más los intereses.

Esta mañana, la escribana Nechevenko le mandó un mensaje a Molina para darle ánimo. Un emoji de un brazo haciendo fuerza. Quedó registro en la causa porque el fiscal Pollicita le preguntó a Molina, durante su testimonial, si lo dejaba ver los mensajes de su teléfono de personas vinculadas con el caso y así fue como accedió a él. La fiscalía se hizo, además, de otros chats de diálogos en los que intervinieron las testigos.

El crédito a Adorni se lo otorgaron dos mujeres, como en el caso del inmueble de Caballito que compró en 2025. Les hicieron el préstamo a él y a su esposa, Bettina Angeletti. La hipoteca que garantiza ese crédito se formalizó el 15 de noviembre de 2024, el mismo día que Angeletti adquirió, de acuerdo con la información oficial, la casa del country Indio Cua, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Adorni había informado que esas dos mujeres eran acreedoras suyas en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA), pero se desconocían los detalles sobre esa deuda.

El monto que declaró Adorni es de cerca del 50% de la cifra total del crédito garantizado por la hipoteca de noviembre de 2024. El funcionario informó en su presentación ante la OA correspondiente a ese año una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio (consigna que la tomó en dólares) y una de 7.740.000 con Cancio.

Molina de Cancio es comisaria retirada de la Policía Federal. Es viuda y fue, hasta diciembre de 2021, jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial. El vínculo con Adorni fue a través de la escribana del funcionario, Adriana Nechevenko, que declaró que fue ella quien les presentó a las dos mujeres al jefe de Gabinete, que le había pedido que le consiguiera prestamistas porque necesitaba el dinero.

La hija también trabaja en la Policía, como contadora. Informaron en la Justicia que heredaron el dinero tras la muerte de su padre (el exmarido de Molina), que también fue comisario. Dijeron que tienen inmuebles, y que además del salario que cobran de la policía perciben alquileres como ingreso adicional.