Abogados locales habían denunciado al fuero de Familia hace más de dos años

En la sede del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia, ubicada en la calle Juan B. Justo al 300, los integrantes del Observatorio de Familia de esa entidad informaban públicamente en conferencia de prensa las demoras en la administración de Justicia que afectaba a niños, adolescentes y a sus familiares más cercanos, sobre todo padres y madres. No era la primera vez que lo hacían. Y todo en un contexto de manifestaciones frente a los juzgados y de protestas que incluían a personas encadenadas por varios días, algunas con huelgas de hambre.

Tal como lo habían hecho en el agosto de 2023, con una movilización hacia la Oficina de Familia de la calle Pellegrini, ese día las abogadas señalaban que llevarían sus denuncias al Ministerio de Justicia de la Nación. Se sentían apremiados por familias que se movilizaban porque sentían que la Justicia demoraba decisiones en situaciones delicadas, mientras “toleraba” otras.

Adriana Avila Torrente -una de las referentes del Colegio Público de Abogados- aseguró entonces que, pese a que se visibilizó la problemática del fuero de Familia, “continuamos en la misma situación, o peor. Aquí no se modificó absolutamente nada por cuestiones políticas; falta de presupuesto; o lo que fuere”, resaltando que “a 20 días de que termine este ciclo, no tenemos resultados como pretendíamos”, en referencia al comienzo de la feria judicial.

La Oficina Judicial de Familia se puso en funcionamiento en 2020 y hace 27 meses se desempeñan allí los jueces Laura Lorenzoni, Jorgelina Castillo, Guillermina Sosa y Pablo Pérez. Antes se conocía como Juzgados de Familia.

“Seguimos teniendo demoras de hasta 60 días, o mucho más, en situación que son realmente extremas”, dijo con preocupación la abogada al referirse a las demoras de los jueces, resaltando que tales decisiones afectaban en forma directa a los niños, niñas, adolescentes y otros grupos vulnerables.

“La idea es que se haga público; que las personas que estamos defendiendo se enteren de que no es que los abogados no trabajamos, si no que desde la Oficina de Gestión Judicial del fuero de Familia no se toman los recaudos necesarios para que esto continúe en buenos términos”, apuntaba Avila Torrente.

“Por una parte dicen ser directores del proceso, pero por otro lado hubo una modificación; antes era Juzgado de Familia, hoy son Oficina de Gestión Judicial que no funciona. Hoy, los jueces ya no están a cargo como directores de proceso… y sí, y a medias. Este cambio que quisieron hacer realmente fue en perjuicio de todos; de las personas justiciables o los vulnerables; niños, niñas y adolescentes”.

SIN COMPROMISO

“No está el compromiso, o por lo menos no lo han demostrado en todo este tiempo; y no solo en mi causa si no en la causa de los abogados que litigamos en Familia, en general, y esto tiene resultados negativos” aseguraba la letrada. “No puede ser que las causas tengan como demora mínima 60 días”, apuntaba.

Claudia Rivero, también integrante del Colegio Público de Abogados, añadía que ante “este delicadísimo escenario” en Comodoro Rivadavia, los letrados decidieron que “una de las medidas después de la respuesta del Superior Tribunal de Justicia ha sido llamar a esta conferencia; comunicar a la población la situación en el fuero de Familia”.

Más adelante, Rivero indicaba que “también vamos a impulsar una acción ante el Ministerio de Justicia de la Nación para denunciar a nuestra provincia por el retardo que tenemos de Justicia en Comodoro y no descartamos, tampoco, llamar a una movilización convocando a todos los ciudadanos que se encuentran afectados por el retardo que tenemos en el Juzgado de Familia”.