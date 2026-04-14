Corte total de agua en Comodoro por 36 horas por tareas de mantenimiento

La interrupción del servicio comenzará este miércoles a las 8 y afectará a toda la ciudad. La SCPL realizará trabajos en el sistema de acueductos y acuíferos.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este miércoles 15 de abril, a partir de las 08:00, se interrumpirá el suministro de agua en toda Comodoro Rivadavia por un lapso estimado de 36 horas.

La medida se enmarca en el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo del Sistema de Acueductos y Acuíferos, y contempla una serie de trabajos de reacondicionamiento en distintos puntos clave de la red.

Desde la entidad señalaron que, en caso de que las tareas se desarrollen según lo previsto, la duración del corte podría ser menor a la informada. Sin embargo, aclararon que el plazo de 36 horas responde a la complejidad y diversidad de las intervenciones, además de la posible imprevisibilidad en el estado de las instalaciones al momento de su ejecución.

Entre las principales tareas programadas se destacan el mantenimiento general en la Planta Potabilizadora de Sarmiento; la reparación de válvulas de desagote y de aire en un tramo del acueducto del ’99, entre la Estación de Bombeo Valle Hermoso y la Estación de Bombeo Cerro Dragón; trabajos en bombas del mismo acueducto; y mantenimiento en estaciones reguladoras, además de reparaciones en el acueducto que conecta con Caleta Olivia.

Finalmente, se solicitó a los vecinos hacer un uso racional del servicio durante las horas previas al corte, a fin de mitigar el impacto de la interrupción.