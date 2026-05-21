La SCPL informó que las tareas de mantenimiento concluyeron de manera satisfactoria, aunque la restitución del suministro en 15 barrios se demoró por trabajos de relleno.

El servicio de agua se normalizará a las 17 en 15 barrios

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este jueves 21 de mayo finalizaron de manera satisfactoria los trabajos realizados en el acueducto del ’99, en el marco del Plan Anual de Mantenimiento Programado del Sistema Acueductos.

Sin embargo, desde el Departamento de Saneamiento indicaron que, debido a demoras en las tareas de relleno y a cuestiones operativas, la normalización del servicio de agua potable se concretará a partir de las 17:00 horas.

La recuperación del suministro alcanzará a los barrios Laprida, Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, Megaloteo, Padre Corti, Gesta de Malvinas, Ciudadela, la zona alta de Las Flores, Petroleros Privados, ex Radio Estación, Fuerza Aérea, la zona alta de La Floresta, un sector de Los Tres Pinos y la zona de Chacras de Saavedra.

Finalmente, la SCPL solicitó a los vecinos hacer un uso racional del servicio mientras se completa la normalización del sistema.