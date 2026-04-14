El Superior intervino el área judicial que se ocupó de Ángel

Se trata del Equipo Técnico Interdisciplinario de Comodoro Rivadavia, muy cuestionado por su rol en el caso. La interventora será la camarista María Marta Nieto (foto).

El Superior Tribunal de Justicia dispuso la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de Comodoro Rivadavia y designó a cargo a la camarista María Marta Nieto. Lo confirmó un parte de prensa de la Agencia de Comunicación Judicial.

A través de un acuerdo plenario, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió auditar y normalizar el área que funciona como apoyo de los juzgados de Familia en la circunscripción de la zona sur. Será por el plazo de 60 días, con la asistencia de las licenciadas Valentina Kresteff –coordinadora técnica de los ETI- y Gisela Ochoa.

Esta área es muy cuestionada luego de la muerte de Ángel Nicolás López, el nene de 4 años por cuyo homicidio están presos su madre, Mariela Altamirano, y su padrastro, Maicol González. El debate se centra en si acaso los profesionales del ETI incumplieron con su labor al dejar al pequeño conviviendo con sus presuntos agresores. Los más cuestionados son el juez Pablo José Pérez; la asesora Verónica Roldán y la psicóloga Jennifer Grisel Leiva.

La medida lleva la firma de los seis ministros del STJ: Andrés Giacomone, Javier Raidan, Silvia Bustos, Camila Banfi, Mario Vivas y Ricardo Napolitani.

De acuerdo a la decisión, la intervención “deberá llevarse a cabo a través de la correspondiente auditoría y contralor del debido cumplimiento de las misiones y funciones encomendadas a ese organismo por la normativa vigente, debiendo la Excelentísima Cámara de Apelaciones elevar semanalmente un informe a este Superior Tribunal de Justicia dando cuenta de su evolución”.

En los fundamentos, se citan los Acuerdos Plenarios N° 5302/2024, 5595/2025 y 5630/2026, que “modifican el sistema de guardias de violencia familiar y de género” y se menciona “el lamentable acontecimiento acaecido en la ciudad de Comodoro Rivadavia en las últimas horas, que es de público conocimiento”.

Fuente: Jornada