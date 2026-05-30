Narcomenudeo: Chubut avanza en desfederalizarlo

Integrantes de los tres poderes del Estado se reunieron en una mesa multisectorial. El objetivo es avanzar en la elaboración de un proyecto de ley. El encuentro se realizó en instalaciones de la Jefatura de Policía en Rawson.

Dando continuidad a la implementación del proceso de desfederalización del narcomenudeo en la provincia, la Mesa de Trabajo Interinstitucional dispuesta por decreto del gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres para elaborar un proyecto de ley que regule este esquema en el ámbito provincial, inició su trabajo con una primera reunión en la que estuvieron representados los tres Poderes del Estado.

El encuentro se desarrolló en la Sala de Situación de la Jefatura de Policía en Rawson y contó con la participación de la diputada provincial Sandra Willatowski, en representación del Poder Legislativo; en tanto que por el Poder Judicial estuvieron el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Andrés Giacomone; Juan Francisco, por la Defensa Pública; y el Procurador General de la provincia, Jorge Miquelarena. Mientras que por parte del Poder Ejecutivo asistieron el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García; y el asesor general de Gobierno, Emiliano Chialva.

De acuerdo al decreto firmado por el gobernador del Chubut, la medida se enmarca en lo establecido por las leyes nacionales N° 23.737 y N° 26.052, que habilitan a las provincias a asumir competencias en materia de investigación y persecución del narcomenudeo.

Esta primera reunión es el inicio de un proceso que llevará a la desfederalización del narcomenudeo, para combatir el narcotráfico desde la Provincia, abordando el problema en forma integral, tanto desde la persecución y procesamiento de los traficantes, como la contención de las adicciones.