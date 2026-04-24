Villarroel: "Que los santacruceños sepan que para esta vicepresidenta existen"

Alrededor de las 12:50 de este viernes, la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarroel, hizo su paso por Caleta Olivia con destino a Las Heras, Perito Moreno y Los Antiguos.

Tras arribar una hora antes al aeropuerto de Comodoro Rivadavia, su desplazamiento en Santa Cruz por la Ruta Nacional Nº 3 y las Rutas Provinciales Nº 12 y 43, se hizo en medio de un fuerte operativo de seguridad coordinado por la Policía Federal y la Policía de esta provincia, conformando una caravana que incluyó lujosas camionetas de gran porte, patrulleros y motociclistas.

La visita de Villarroel que se extenderá hasta mañana responde a una invitación de los senadores santacruceños José María Carambia -quien la esperaba en Las Heras- y Natalia Gadano, la cual la aguardada en el acceso norte de la ciudad del Gorosito.

Ambos legisladores representan al bloque “Por Santa Cruz”, referenciado por el gobernador Claudio Vidal, pero en el curso de los últimos días comenzaron a distanciarse del mandatario provincial, sobre todo Carambia, quien manifestó sus discrepancias y ya anticipó que se postulará a gobernador en 2027, en tanto que Gadano dio a entender que procurará disputar la intendencia de Caleta Olivia.

En tanto, se preveía que la agenda de la vicepresidenta incluyera reuniones protocolares con los intendentes de Las Heras, Antonio Carambia (hermano del senador), de Perito Moreno, MatíasTreppo y de Los Antiguos, Zulma Neira.

La llegada de Villarroel coincidió con una jornada ventosa y fría. Lucía pañuelo al cuello con visos celestes y un distintivo artesanal con los colores de la bandera argentina colocado en la solapa de su saco negro azulado.

Al descender en el acceso norte y antes de tomarse fotografías con el fondo marino, no tuvo reparos en responder a consultas periodísticas de medios locales, entre ellos El Patagónico, por espacio de algo más de tres minutos.

Sus declaraciones trasuntaron por cuestiones de política y defensa de la soberanía, reflejando su distanciamiento del presidente Javier Milei en ambos sentidos, al tiempo que tácitamente no descartó su postulación presidencial para el próximo año.

“PATAGONIA ES EL FUTURO DE LA REPUBLICA ARGENTINA”

“Estoy muy contenta de estar nuevamente en Patagonia que es el futuro de la República Argentina”, fueron los primeros conceptos de la vicepresidenta que, vale recordar, vivió varios años de su infancia en Río Mayo ya que su padre, oficial del Ejército, cumplió un destino en esa localidad chubutense y fue combatiente en la guerra de Malvinas.

Seguidamente dijo que ahora su objetivo era, junto con los senadores Carambia y Gadano “conocer algunas de las localidades y departamentos de esta provincia. Por supuesto también he hablado con el gobernador avisándole de mi visita y espero poder verlo, pero yo siempre he tenido a Santa Cruz muy presente”.

En ese contexto dejó sentado con firmeza que “la República Argentina no solo es la Capital Federal sin también todas las provincias y necesitamos hacer presencia efectiva, así que desde ese punto de vista y con esa intención, en mi recorridas por todo el país, he venido nuevamente a esta región y esta amada estepa patagónica”.

“Seguramente mañana podré hacer otros comentarios luego de la recorrida, pero creo que lo principal es la importancia que esté aquí presente junto a los senadores Carambia y Gadano y que los santacruceños sepan que para esta vicepresidenta y para el Senado de la Nación existen y son tomados en cuenta”, puntualizó.

DISCREPANCIAS CON MILEI

Luego, cuando El Patagónico le consultó sobre sus serias discrepancias con Javier Milei en vistas de que ello perjudica las relaciones institucionales para superar problemas en el país, dijo que “ciertamente nos falta unión, pero para lograr ello tenemos que trabajar todos y desde ese punto de vista yo estoy haciendo lo que me corresponde”.

“Las desavenencias que tengo con el presidente se tendrán que resolver en la instancias y privacidad que correspondan”, conjeturó.

Finalmente cuando este mismo medio le preguntó si ya tenía decidido postularse en 2027 a la presidencia de la Nación, esbozó una sonrisa, expresado que “no lo sé porque todavía es muy temprano para afirmar algo así”.

VICTORIA2 Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico.

VICTORIA3 Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico.