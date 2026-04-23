Abrazo simbólico al hospital y "cacerolazo" en Caleta Olivia

La iniciativa se enmarcó en el plan de lucha unificada en demanda de una recomposición de salarios; soluciones en las deficiencias en la prestación de servicios públicos y remediar la precarización laboral, entre otros puntos.

El abrazo simbólico, seguido de una marcha que rodeó el nosocomio e incluso se extendió hasta la Dirección de Escuelas Regional Zona Norte (ubicada en las inmediaciones), anticipó otra protesta en Caleta Olivia que se anuncia para las 19 de esta misma jornada: un cacerolazo en la céntrica plazoleta de El Gorosito. Similares acciones gremiales se están realizando en otras localidades santacruceñas.

En el caso de la protesta lleva a cabo en el entorno del hospital de Caleta Olivia, participaron referentes de APROSA (profesionales de la medicina), ADOSAC (docentes), ATE (diferentes ramas) e incluso militantes del Polo Obrero. Los gremios mencionados llevan adelante esta semana paros sectoriales que van desde las 48 a las 72 horas, lo que genera serios contratiempos en la comunidad.

En este contexto, referentes de APROSA indicaron que otro de los problemas que se registran en la salud pública es la falta de médicos y técnicos de diferentes especialidades, dado que los bajos salarios y la falta de viviendas son un impedimento para que lleguen profesionales de otras zonas del país.

Por otra parte, los dirigentes sindicales remarcaron que los paros y protestas se unificaron en rechazo a decisiones del gobierno provincial que están alineadas con políticas de ajuste de Javier Milei, al tiempo que solicitaron el acompañamiento de toda la comunidad.