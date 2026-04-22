Olla popular en el Día del Trabajador de la Construcción

Con motivo de celebrarse este miércoles el Día del Trabajador de la Construcción, la seccional Caleta Olivia de la UOCRA organizó una olla popular de guiso de lentejas.

Similares eventos gastronómicos se realizaron en otras sedes gremiales de la zona norte de Santa Cruz ubicadas en Puerto Deseado, Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno y Los Antiguos.

En la ciudad del Gorosito se prepararon mil porciones que a mediodía fueron distribuidas gratuitamente entre afiliados a fin de colaborar con la economía familiar.

La fecha conmemorativa fue instituida el 22 de abril de 1975 cuando la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina firmó el primer convenio colectivo del sector que hoy atraviesa uno de los periodos laborales más agudos de su historia.

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Ello en razón que el gobierno de La Libertad Avanza impuso una paralización casi total de la obra pública y los gobiernos provinciales y municipales no alcanzan a contener el alto índice de desocupación, a lo que se suma una fuerte recesión en obras privadas.

Los dirigentes locales estimaron que en la zona norte de Santa Cruz hay más de mil quinientos trabajadores desocupados y en ese contexto el gremio también debe lidiar con operadoras petroleras y empresas contratistas de ese ámbito que asignan tareas en yacimientos a obreros de otro ámbito, no respetando un convenio que establece que las mismas corresponden a los afiliados de la UOCRA.