Reclamos por salarios y alimentos confluyen en organismo provincial

Este martes hubo dos protestas simultáneas en el edificio del Centro Integral Comunitario del barrio Miramar de Caleta Olivia, donde también están las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

Uno de los grupos de manifestantes fue el de trabadores de diferentes reparticiones estatales nucleados en ATE que se sumaron al paro nacional de 72 horas de esa organización gremial.

En el caso de los afiliados de Santa Cruz, los reclamos están centrados en la urgente convocatoria a paritarias para que se les incrementen los salarios de escaso poder adquisitivo y en el pase a planta permanente de numerosos trabajadores que llevan muchos años en calidad de monotributistas, a lo que se suman denuncias por maltrato laboral.

La protesta comenzó a media mañana y los manifestantes ingresaron al hall central del edificio donde el sonido de bombos y redoblantes fue estruendoso y además desplegaron banderas del gremio y exhibieron pancartas.

El otro reclamo lo protagonizaron referentes de la Federación

Nacional Territorial (rama de la CTA Autónoma) quienes solicitaron a las autoridades locales del Ministerio de Desarrollo Social, establecer una audiencia con el titular provincial de esa cartera Sebastián Giorgión.

Voceros de este grupo señalaron que desde hace dos meses ese ministerio no envía alimentos para los comedores comunitarios, en tanto sigue creciendo las necesidades de cientos de familias de escasos recursos, algo que se potenció con el cierre del programa nacional “Volver al Trabajo”, en el marco de la brutal política de ajuste que viene aplicando el gobierno de Javier Milei.