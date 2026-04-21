Abren investigación por presunto caso de crueldad animal en Standart Norte

El hecho ocurrió en junio de 2025, cuando un conductor habría atropellado y arrastrado a un perro sin brindarle asistencia. La Justicia otorgó seis meses para avanzar con la causa.

Este lunes al mediodía se llevó a cabo, en los tribunales penales del barrio Roca, la audiencia de apertura de la investigación por un presunto caso de maltrato animal ocurrido el 2 de junio de 2025 en el barrio Standart Norte. El imputado es Lautaro Nahuel Miranda.

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal describió de manera preliminar el hecho y solicitó la autorización para iniciar la investigación preparatoria. La defensa, por su parte, no se opuso al pedido, aunque requirió que se tenga en cuenta la versión del imputado y que se profundicen las medidas probatorias para sostener la calificación legal propuesta.

Según la acusación, alrededor de las 19:00 de ese día, Miranda conducía un Volkswagen Gol a una velocidad estimada en 90 km/h por la avenida Nahuel Huapi, en Km 8. En esas circunstancias, un perro mestizo de tamaño mediano y pelaje claro, que no tenía dueño, cruzaba la intersección con calle 8 de Diciembre cuando fue embestido por el vehículo.

Siempre de acuerdo a la hipótesis fiscal, el conductor continuó su marcha tras el impacto, arrastrando al animal hasta la intersección con calle Facundo Quiroga, donde finalmente se detuvo luego de ser interceptado por otro automovilista. El perro murió entre cinco y diez minutos después a causa de las lesiones sufridas, sin que el imputado haya intentado asistirlo.

El hecho fue calificado provisoriamente como “crueldad animal”, en calidad de autor para Miranda, bajo la investigación a cargo de la fiscal Verona Dagotto.

Finalmente, el juez penal Miguel Caviglia resolvió autorizar la apertura de la investigación preparatoria, dejando formalmente notificado al imputado sobre los cargos en su contra y garantizando su defensa técnica. Asimismo, fijó un plazo de seis meses para la conclusión de la investigación.

En la audiencia también participaron la abogada de fiscalía, María Belén Martini, en representación del Ministerio Público Fiscal, y la defensora pública Juliana Fuentes, quien asistió al imputado.