Barrio LU4: Agilizan trámites para la obra de la escalera

Se reunieron funcionarios municipales, representantes del IPV y de la empresa adjudicataria para agilizar los plazos técnicos y de control documental para dar una respuesta definitiva a las familias del sector.

La secretaría municipal de Ordenamiento Territorial mantuvo una reunión de trabajo junto al representante del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), arquitecto Federico Epele, y al representante de AVR Construcciones SRL, Alexis Vargas, empresa adjudicataria de la ejecución de la obra de la escalera del edificio colapsado en el barrio LU4.

El encuentro tuvo como objetivo unificar criterios técnicos y administrativos entre el municipio, la Provincia y la empresa responsable de la obra, con el fin de avanzar en el inicio de los trabajos y brindar respuestas concretas a los vecinos del sector.

En paralelo, se informó que desde la cartera municipal, se continuará realizando la revisión y el control de la documentación presentada, con el fin de garantizar que cada etapa del proyecto, se desarrolle bajo estrictos estándares de seguridad, transparencia y respaldo técnico.