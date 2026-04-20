Vuelta Ballenas sumó nuevos puntos de inscripción para su edición 2026

Las inscripciones abrieron el 23 de febrero para la carrera que se disputará el 20 de septiembre en Puerto Madryn, provincia de Chubut.

La organización de Vuelta Ballenas informó la incorporación de nuevos puntos de inscripción para la edición 2026 de la competencia, que se disputará el 20 de septiembre en Puerto Madryn.

Según detallaron, incluye cinco puntos físicos habilitados en distintas localidades de la Patagonia: Puerto Madryn, Caleta Olivia, Esquel, Trelew y General Roca; que mantendrán los valores promocionales vigentes en todos los puntos de inscripción

Los espacios habilitados son Fuss (Puerto Madryn), Patagonia Cycles (Caleta Olivia), Ruta Andina (Esquel), Willy Lloyd Bickes (Trelew) y Morales Bike (General Roca), donde los interesados podrán completar el proceso mediante pago en efectivo o transferencia.

Asimismo, los participantes de otras provincias del país podrán inscribirse a través ingresando a https://eventols.com/p/vuelta-ballenas-2026 y acceder a los diferentes beneficios para los corredores como descuento del 10% a equipos o grupos y descuentos en alojamiento en el Rayentray Grand Hotel, sede oficial de Vuelta Ballenas.

La competencia, considerada una de las principales del calendario de mountain bike de la región, cuenta con el apoyo de ALUAR, INFA, Rayentray Grand Hotel, Powerade, Lima, la Municipalidad de Puerto Madryn, Secretaría de Deportes de Puerto Madryn – Ente Mixto de Promoción Turística.

Listado de punto de inscripción

- Fuss, 25 de mayo 952 – Puerto Madryn

- Patagonia Cycles, Patagonia 271 – Caleta Olivia

- Ruta Andina, Sarmiento 519 – Esquel

- Willy Lloyd Bikes, 25 de Mayo 1853 – Trelew

- Morales Bike, Güemes 1005, local 2 – General Roca

Para más información, se puede consultar en www.vueltaballenas.com.ar