El Súper Challenge Interlagos ya tiene sus 21 duplas confirmadas

Con la presencia de campeones del Stock Car y del TCR Europe, el TCR South America correrá este fin de semana una fecha especial en San Pablo.

El TCR South America Banco BRB volverá a tener una fecha especial en su calendario cuando este fin de semana se dispute el Super Challenge Interlagos que tendrá la presencia de pilotos invitados donde se destacan integrantes del FIA TCR World Tour y diferentes campeones de Stock Car Pro Series, TCR Europe y Superturismo Uruguayo.

Veintiún duplas buscarán el éxito en una de las etapas más importantes del año que tendrá una puntuación diferente a lo que brinda cada competencia de TCR South America y una duración de tiempo de (58) cincuenta y ocho minutos más una vuelta, al circuito de Interlagos que tiene una extensión 4309 metros. De esta manera, el próximo fin de semana, la categoría sudamericana contará con una sola competencia, modificando el cronograma habitual de dos carreras.

Esteban Guerrieri y Santiago Urrutia, dos de los sudamericanos que corren en el FIA TCR World Tour, estarán presentes acompañando a Tiago Pernía y Nicolás Fuca, respectivamente. Ambos coonducirán los mismos autos que hasta el año pasado manejaban en el mundial, el argentino con un Honda Civic Type R y el uruguayo con un Lynk & Co. 03.

Por el lado de los campeones sudamericanos, Felipe Fraga, el vigente monarca del Stock Car Pro Series, será compañero en un Cupra León VZ de Raphael Reis, que hoy lidera la tabla del TCR Brasil Banco BRB. A su vez, Facundo Ferra, el campeón del Superturismo Uruguayo en 2025, compartirá el Peugeot 308 GTI TCR con Enrique Maglione.

También estarán presentes el campeón de TCR Europe de 2025, el británico Jenson Brickley, junto a Enzo Gianfratti y su Cupra León VZ; y su compatriota Alex Ley, que hoy es puntero de la divisional europea, que compartirá el flamante Hyundai Elantra N con el ascendente Camilo Trappa.

Dentro de los invitados también hay estrellas de Argentina, Brasil y Uruguay. Julián Santero, el campeón del Turismo Carretera, Rodrigo Lugón y Gastón Iansa, compartirán autos con Leonel Pernía, Diego Ciantini y Gabriel Moura, respectivamente. Otro que vendrá de una de las categorías más importantes de Argentina será el uruguayo Mauricio Lambiris que estará a bordo del Peugeot 308 GTI TCR con Joaquín Cafaro.

Con respecto a los brasileños, Galid Osman, campeón de TCR Brasil en 2023, estará nuevamente en la categoría sudamericana con el uruguayo Juan Manuel Casella. También Gaetano Di Mauro, uno de los animadores del Stock Car Pro Series, debutará en TCR, junto al puntero del campeonato, el argentino Néstor Girolami. Otros dos que regresan son Celso Neto, que ya fue parte de la primera fecha en Curvelo (Minas Gerais, Brasil) y el bicampeón de la Copa Trophy, Fabio Casagrande, que hará binomio con el vigente monarca de la divisional, el argentino Adrián Chiriano.

Desde esta fecha, Gabryel Romano, que hizo su debut en Cascavel, formará parte del Hyundai MSA. El brasileño compartirá un Hyundai Elantra N con Alberto Cattucci.

Mariano Pernía también volverá a ser parte de TCR South America en un Audi RS3 LMS Gen 2 del Cobra Racing Team. El argentino compartirá el auto con el brasileño Alex Seid. Por su parte, Nelson Piquet Jr. invitó a Marcos Regadas y Erick Schotten hará binomio con Bruno Massa.

El Paladini Racing completa su cuatro autos con Fabián Yannantuoni, junto a Beto Monteiro; Juan Angel Rosso con Francisco Viel Bugliotti y Fabricio Pezzini con Javier Merlo, una dupla que ya supo llevarse un triunfo en las carreras Endurance.

El Super Challenge Interlagos tendrá varias particularidades. La más relevante es el cambio de piloto que deberá realizarse entre las vueltas 17 y 22. No estará permitido el cambio durante una neutralización con Safety Car y como mínimo deberán establecer un tiempo de 1:45, entre el ingreso y la salida. Quien lo realice en menor tiempo, tendrá una penalización de 90 segundos de recargo.

La actividad del fin de semana comenzará el viernes con las primeras pruebas libres para invitados.

……………….

La lista de inscriptos a continuación

Cobra Racing Team – Audi RS3

Gabriel Moura (BRA)/Gastón Iansa (ARG)

Mariano Pernía (ARG)/Alex Seid (BRA)

G Racing Motorsport – Cupra Leon VZ

Enzo Gianfratti (BRA)/Jenson Brickley (GBR)

Pedro Cardoso (BRA)/Celso Neto (BRA)

Honda Racing – Honda Civic Type R FL5/FK7

Adrián Chiriano (ARG)/Fabio Casagrande (BRA)

Leonel Pernía (ARG)/Julián Santero (ARG)

Nelson Piquet Jr. (BRA)/Marcos Regadas (BRA)

Tiago Pernía (ARG)/Esteban Guerrieri (ARG)

Hyundai MSA – Hyundai Elantra N TCR

Camilo Trappa (ARG)/Alex Ley (GBR)

Diego Ciantini (ARG)/Rodrigo Lugón (ARG)

Nestor Girolami (ARG)/Gaetano Di Mauro (BRA)

Gabryel Romano-BRA/Alberto Cattucci (BRA)

Paladini Racing – Lynk & Co 03 TCR

Fabián Yannantuoni (ARG)/Beto Monteiro (BRA)

Fabricio Pezzini (ARG)/Javier Merlo (ARG)

Juan Angel Rosso (ARG)/Francisco Viel Bugliotti (ARG)

Nicolás Fuca-ARG (ARG)/Santiago Urrutia (URU)

Uruguay Racing Team – Peugeot 308 GTI TCR

Enrique Maglione (URU)/Facundo Ferra (URU)

Joaquín Cafaro (URU)/Mauricio Lambiris (URU)

Juan Manuel Casella (URU)/Galid Osman (BRA)

W2 Pro GP – Cupra Leon VZ

Erick Schotten (BRA)/Bruno Massa (BRA)

Raphael Reis (BRA)/Felipe Fraga (BRA)