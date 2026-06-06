Los líderes no aflojan

De los cuatro encuentros que habían sido reprogramados por la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, correspondientes a la 11ª fecha del torneo Zonal B, se jugaron tres este sábado, ya que el interzonal entre Oeste Juniors y Universitario se pasó para el domingo porque la cancha de Valle C aún no se encontraba en condiciones.
En la zona A, Ferrocarril del Estado goleó 4-0 como visitante a Comodoro FC y recuperó el liderazgo, que había sido tomado transitoriamente por Florentino Ameghino.
En la zona B, Camioneros Patagónicos aplastó 6-1 a Stella Maris como visitante y se escapó en lo más alto, a cuatro puntos de Nueva Generación, mientras que San Martín y Tiro Federal empataron 0-0.
Panorama partidos pendientes
ZONA “A”
- Comodoro FC 0 / Ferrocarril del Estado 4.
ZONA “B”
- Stella Maris 1 / Camioneros Patagónicos 6.
- San Martín 0 / Tiro Federal 0.
INTERZONAL (DOMINGO A LAS 15:00)
- Oeste Juniors vs Universitario.