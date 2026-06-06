Juan Pablo Traverso se llevó su primer triunfo en Sprint

Con un Fiat Cronos, se quedó con la victoria en el mini carrera del Top Race V6 que se desarrolló en el autódromo de Toay, La Pampa.

Cerrando la actividad del sábado para la 4° fecha del 32° Campeonato de Top Race YPF Energía Argenitna en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa se llevó a cabo el sprint en el que tuvo como ganador a Juan Pablo Traverso con el Fiat Cronos #17 del Octanos Competición luego de haber avanzado desde el quinto lugar.

En una carrera que tuvo varios sobrepasos y protagonistas buscando el primer puesto en el circuito veloz de La Pampa, Juan Pablo Traverso consiguió su primera victoria en una carrera corta los sábados.

La carrera tuvo en un principio como protagonista a Alejandro Irazusta con el Lexus #92 del LFB Racing Team en el primer puesto, mientras que desde atrás el poleman Nereo Queijeiro buscaba avanzar sobre sus principales rivales, pero un toque desafortunado con su compañero de equipo, Diego Verriello pierde algunos lugares.

Marcelo Ciarrocchi con el Ford Mondeo #40 del Halcón Motorsport conseguía avanzar también hasta el segundo puesto, mientras que Hamze y Irazusta perdían algunos lugares con respecto al comienzo del sprint.

Tras 17m56s840/1000 Juan Pablo Traverso con el Fiat Cronos #17 se quedaba con la victoria en el sprint. El top tres sabatino quedaba con el poleman de la 4° fecha, Nereo Queijeiro, dejando el 1-2 para el equipo de Christian Martínez y tercero cerró el líder del campeonato Marcelo Ciarrocchi. Los primeros cincos de la carrera quedaron con Facundo Aldrighetti (Chevrolet Cruze #1 - Halcón Motorsport) y Diego Verriello (Fiat Cronos #101 – Octanos Competición).

Los primeros diez del sprint quedó con Alejandro Irazusta (Lexus #92 – LFB Racing Team), Adrián Hamze (Fiat Cronos #69 – Octanos Competición), Roberto Lobay (Mercedes-Benz #28 – LFB Racing Team), Ayrton Gardoqui (Fiat Cronos #22 – Octanos Competición) y décimo Joaquín Lobay (Mercedes-Benz #97 – DS Racing.

La actividad del 32° Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina continuará este domingo a las 9:15, con el Warm-Up, posterior a la final de 30 minutos más una vuelta a las 13:15, con la transmisión del equipo periodístico de Carburando por TyC Sports y TyC Sports Play.