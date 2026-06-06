Derrotó 2-0 a Honduras con goles de Lautaro Martínez, de penal, y de Giuliano Simeone. El martes se medirá con Islandia.

Argentina pasó el primer ensayo previo a la Copa del Mundo sin Lionel Messi

La Selección Argentina, con un equipo alternativo, marcado por la baja de Leonardo Balerdi -fue desafectado del plantel- y la decisión de Lionel Scaloni de preservar a Lionel Messi y a varios titulares con molestias, derrotó este sábado por 2-0 a Honduras, en su primer ensayo de cara a la Copa del Mundo.

El partido, que se jugó en el estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos y contó con el arbitraje del estadounidense Víctor Rivas.

El encuentro formó parte de la planificación deportiva del combinado nacional de cara al máximo certamen internacional, en un contexto donde cada partido sirve para ajustar detalles futbolísticos y fortalecer el funcionamiento colectivo.

Desde el inicio, la actual campeona del mundo tomó el protagonismo del juego y en diez minutos generó dos chances claras para abrir el marcador, pero fueron bien controladas por el arquero Edrick Menjívar.

Honduras respondió con una buena acción colectiva que terminó con un remate de media distancia de Edwin Rodríguez, que se perdió apenas por arriba del travesaño.

A los 34, Giovani Lo Celso soltó un tremendo remate que se estrelló contra el travesaño y, en el rebote, el árbitro sancionó una falta contra el latetal Nicolás Tagliafico adentro del área: penal que Lautaro Martínez cambió por gol.

En el arranque del complemento, Argentina fue por más. Una excelente jugada colectiva, con taco de Lautaro incluido, terminó con una buena definición de Giuliano Simeone para poner el 2-0.

A partir de allí, la “Albiceleste” se conformó con tener el control de la pelota y así logró tener alguna que otra situación aislada, pero no pudo convertir el tercero.

En este partido se produjeron los debuts en la Selección del arquero Santiago Beltrán y el delantero Joaquín Freitas -ambos de River Plate-, y el mediocampista ofensivo Tomás Aranda de Boca Juniors.

Los grandes ausentes en este partido fueron Messi y Julián Alvarez, quienes todavía se están recuperando de sus respectivas lesiones. Se espera que al menos “La Pulga” pueda sumar minutos en el amistoso de este martes ante Islandia.

Luego de ese partido, la Selección tendrá una semana de descanso antes del inicio de su participación en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que será ante Argelia.