Este lunes habrá doble programación en el Socios Fundadores. Se jugará un partido de Cadetes Femenino y luego uno de Primera Masculino.

El básquet local no detiene su marcha

Foto: Richy Vargas / El Patagónico.

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet continuará este lunes en el Socios Fundadores con la disputa de la Fase Asociativa clasificatoria a la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa, como así también la etapa regular del torneo Apertura de en Primera división.

En ese contexto, la acción arrancará a las 20 con el juego de la categoría Cadetes Femenino, entre el local Gimnasia y Petroquímica. Los árbitros del encuentro serán Facundo Iza y Juan Carlos Pérez.

Y a continuación, se enfrentarán en Primera Masculino, Escuela Municipal Pueyrredón y Gimnasia y Esgrima. Los jueces del partido serán Leandro Aguirre, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

El miércoles, mientras tanto, jugarán en categoría Juveniles Masculino, Gimnasia y Comisión de Actividades Infantiles.

A continuación se detalla todos los resultados que se registraron entre el último jueves y este domingo en la ACRB, como así también la programación de lunes y miércoles a jugarse esta semana.

Panorama

JUEVES 16

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva 48 / Petroquímica 55 (Primera F).

VIERNES 17

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva "Blanco" 64 / Náutico Rada Tilly "Negro" 40 (Cadetes M).

- La Fede Deportiva 71 / Náutico Rada Tilly 65 (Primera M).

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km8

- Petroquímica 78 / Escuela Municipal Pueyrredón 66 (Primera M).

SABADO 18

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km8

- Petroquímica 47 / Gimnasia "Blanco” 69 (Mini M).

- Petroquímica 31 / Gimnasia "Blanco" 105 (Cadetes M).

- Petroquímica 45 / Gimnasia "Blanco" 90 (Infantiles M).

- Petroquímica 51 / Gimnasia "Blanco" 52 (Juveniles M).

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva "Bordó" 58 / Náutico Rada Tilly "Amarillo” 62 (Mini M).

- La Fede Deportiva "Bordó" 82 / Náutico Rada Tilly "Amarillo" 38 (Cadetes M).

- La Fede Deportiva "Bordó" 72 / Náutico Rada Tilly "Amarillo" 40 (Infantiles M).

- La Fede Deportiva "Bordó" 78 / Náutico Rada Tilly "Amarillo" 70 (Juveniles M).

En el Socios Fundadores

- Gimnasia "Verde" 37 / Comisión de Actividades Infantiles 68 (Mini M).

- Gimnasia "Verde" 28 / CAI 61 (Cadetes M).

- Gimnasia "Verde" 30 / CAI 82 (Infantiles M).

- Gimnasia "Verde" 123 / CAI 41 (Juveniles M).

DOMINGO 19

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva “Blanco” 24 / Petroquímica 51 (Cadetes F).

- La Fede Deportiva 91 / Petroquímica 48 (Liga Próximo).

En el Socios Fundadores

- Escuela Municipal Pueyrredón 9 / Gimnasia y Esgrima 100 (Infantiles F).

- Gimnasia “Verde” 86 / Gimnasia “Blanco” 44 (Liga Próximo M).

- Gimnasia y Esgrima 64 / Náutico Rada Tilly 51 (Primera F).

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 29 / La Fede Deportiva “Bordó” 68 (Infantiles F).

- CAI 49 / Escuela Municipal Pueyrredón 47 (Liga Próximo).

Programa

LUNES 20

En el Socios Fundadores

20:00 Cadetes (F): Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica. Arbitros: Facundo Iza y Juan Carlos Pérez.

21:30 Primera (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia y Esgrima (*). Arbitros: Leandro Aguirre, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

(*) Con planilla oficial de juego.

MIERCOLES 22

En el Socios Fundadores

21:30 Juveniles (M): Gimnasia y Esgrima vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.