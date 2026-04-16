Reclutamiento, competencia y ránking: las claves del crecimiento del 3x3 argentino

Carlos Spellanzon, director nacional de Básquet 3x3, realizó un balance del crecimiento de la disciplina, destacó el trabajo de reclutamiento en todo el país y trazó los objetivos de cara al ciclo que buscará la clasificación al repechaje olímpico.

El básquet 3x3 argentino continúa consolidando su desarrollo a nivel nacional e internacional. Con un 2025 cargado de competencias y resultados destacados, el área que conduce Carlos Spellanzon mantiene un fuerte enfoque en la detección de talentos, la especialización de jugadores y la construcción de un proyecto sostenido en el tiempo.

"El 2025 fue un año recontra positivo, no solo a nivel selección, sino también en el reclutamiento de jugadores. Estamos yendo a varios torneos, como los Evita y los Bonaerenses, y de ahí reclutamos jugadores para lo que se viene", explicó Spellanzon.

En el plano internacional, la Selección tuvo una actuación histórica que reafirma el crecimiento competitivo del país dentro del circuito mundial.

"Aparte de la medalla de oro en los Panamericanos, participamos del Mundial por segunda vez consecutiva y esta vez con un protagonismo terrible. Fuimos el equipo más goleador del torneo y terminamos en la sexta posición, a un pasito de las semifinales", destacó.

Más allá de los resultados, el director nacional remarcó que uno de los logros más importantes es el crecimiento cultural del 3x3 en el país. "Lo importante es que estamos consiguiendo que cada vez más chicos entiendan lo que es el 3x3".

LA CONSTRUCCION DE JUGADORES ESPECIALISTAS

Uno de los pilares del proyecto es el desarrollo de jugadores y jugadoras que elijan el 3x3 como especialidad, algo fundamental para sostener el rendimiento internacional.

"Ya estamos teniendo jugadores especialistas en 3x3, y también chicas comprometidas con la actividad. Eso es lo más importante, porque nos permite dar continuidad y sostener el trabajo en el tiempo", señaló.

El proceso de detección de talentos se realiza en múltiples competencias y con una mirada estratégica sobre los perfiles más adecuados para la modalidad.

"Cuando detectamos un jugador, lo hacemos en torneos como Evita, Epade o Bonaerenses, y también miramos mucho el Federal. Nos interesa ese tipo de jugadores porque entendemos que los de Liga Argentina o Liga Nacional están más enfocados en el cinco contra cinco".

Luego del primer contacto, la voluntad del jugador se vuelve un factor determinante: "Lo siguiente es preguntarle al jugador si quiere jugar 3x3. Para nosotros es importante saber su voluntad y su compromiso".

Ese compromiso se refleja en los procesos sostenidos en el tiempo: "Con los chicos que salieron campeones panamericanos hicimos un trabajo de tres años y medio, casi cuatro. Hoy son los primeros que llaman para saber cuándo hay torneos para participar".

CONCENTRACIONES PARA JUEGOS SUDAMERICANOS DE LA JUVENTUD

Las selecciones argentinas realizaron su preparación de cara a los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, que se disputarán en Panamá del 23 al 25 de abril, en Pergamino y en el club Colón de San Justo, Santa Fe.

"Tanto en San Justo como en Pergamino las concentraciones fueron de muy buen nivel, con instalaciones completas que nos permitieron trabajar con mucha intensidad y enfocarnos en cada detalle del juego. Eso fue clave para aprovechar al máximo cada jornada y seguir creciendo como equipo".

Bajo la conducción del cuerpo técnico conformado por Luciano Santín, Iñaki Ibarra, Leandro Tesido, Juan Blanc y Yanina Díaz, el trabajo realizado se enfocó en fortalecer la identidad de juego y potenciar el desarrollo de una base cada vez más amplia y competitiva.

"En cuanto al trato de los anfitriones, fue excelente desde el primer día. Siempre estuvieron muy atentos y predispuestos a ayudarnos en todo lo que necesitábamos, generando un ambiente muy cómodo y profesional. Sin dudas, eso hizo que la experiencia fuera aún más positiva y que pudiéramos concentrarnos plenamente en lo deportivo".

En el plano competitivo interno, la Liga Federal 3x3 se convirtió en un eje central para el crecimiento de la disciplina.

"Hoy por hoy, lo más importante que tenemos es el 3x3 de la Liga Federal. Se está desarrollando muy bien, se juega con mucha intensidad y este año vamos a terminar con eventos regionales y una gran final".

De ese proceso surgirán nuevos talentos que luego se proyectarán hacia instancias internacionales.

"Seguramente de ahí van a empezar a surgir muchos jugadores que después empecemos a usar para la Nations League, que es una de las competencias más importantes porque reparte muchos puntos de ranking".

EL OBJETIVO OLIMPICO Y LA IMPORTANCIA DEL RANKING

El foco estratégico del programa nacional está puesto en el ciclo que culminará con la posibilidad de disputar la clasificación olímpica.

"Tenemos dos años, 2026 y 2027, para trabajar y poder clasificar al repechaje olímpico", afirmó Spellanzon.

El camino hacia ese objetivo depende directamente del rendimiento en competencias internacionales.

"El ranking se suma haciendo cosas a nivel internacional y participando en torneos importantes. No solamente ganando, sino compitiendo en eventos de alto nivel".

La Selección Argentina masculina aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, reafirmando el crecimiento sostenido de la disciplina en todo el país y consolidando la presencia nacional en las principales competencias internacionales de la categoría.

"La clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud significa muchísimo para nosotros. Es el resultado de todo el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo que venimos haciendo hace tiempo, con un apoyo muy importante de la Confederación Argentina de Básquet. Representar a nuestro país en una competencia tan significativa es un orgullo enorme y también una gran responsabilidad".

El equipo nacional, con jugadores U17, volverá a decir presente en el máximo evento juvenil luego de una destacada trayectoria en ediciones anteriores: medalla de bronce en Nanjing 2014 y medalla de oro en Buenos Aires 2018.

"Le damos una importancia muy alta porque no solo es una oportunidad deportiva, sino también una experiencia única de crecimiento, donde vamos a poder aprender, competir al máximo nivel y seguir soñando en grande. Es un paso muy importante en nuestro camino y una motivación extra para seguir mejorando cada día".

De cara al futuro inmediato, el calendario se presenta cargado de actividad y con proyectos que buscan fortalecer la presencia internacional del país.

"Este año vamos a tener muchísima competencia a nivel selección, así que tenemos que seguir sumando gente y jugadores para trabajar", adelantó.

En paralelo, se avanza en la organización de torneos internacionales en el país, con el apoyo del Comité Olímpico y la articulación con federaciones vecinas.

"Estamos trabajando para hacer torneos internacionales llamados Light Quest, con la participación de países como Uruguay, Paraguay y Chile. La idea es generar intercambios y que nuestros torneos tengan mayor puntaje para incrementar el ranking".

Con una base cada vez más amplia y un modelo de trabajo sostenido, el 3x3 argentino continúa construyendo su identidad y proyectando su crecimiento en el escenario internacional.

"Los proyectos son seguir trabajando, seguir sumando concentraciones y seguir apostando fuerte a la Liga Federal y al programa 'Vení a entrenar con la Selección', porque ahí aparecen muchos chicos que descubren por primera vez el 3x3 bien jugado con las reglas oficiales".