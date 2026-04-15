Fénix defenderá el título +50 en Cipolletti

El equipo femenino comodorense de Maxi Básquet participará en el Regional Sur de Cipolletti desde el 23 de abril.

Del 23 al 26 de abril, el equipo comodorense de Maxi Básquet Femenino, Fénix, defenderá el título de la categoría +50 años en el VI Campeonato Regional Sur de Cipolletti, una competencia que fiscaliza la Federación Femenina de Maxi Básquet de Argentina (FFEMAR).

Claudia Leonori (presidenta), Angélica Segovia (vocal) y Sarita Carrizo, integrantes del equipo que se fundó hace tres años y que cuenta con más de 20 basquetbolistas, visitaron a Hernán Martínez, titular de Comodoro Deportes, para mostrarle el cronograma 2026.

“Básicamente, este año vamos a defender el título de campeonas regionales +50 años de la Federación Argentina de Maxi Básquet”, señaló Leonori, y adelantó que “la idea es que también viaje el equipo +40 que salió subcampeón, con jugadoras del equipo de Alianza, que a su vez salieron campeonas nacionales en esa categoría”.

En julio, Fénix seguirá su itinerario con el Argentino en Santa Fe y, entre octubre y noviembre, tendrán la última competencia oficial fuera de Comodoro Rivadavia cuando en Paraná, Entre Ríos, jueguen un torneo Panamericano que organiza el Club Suricatas.

Mientras esperan que comience el certamen federado local, el equipo también disputa la competencia no federada que organiza el Sindicato de Petroleros Jerárquicos en el CAD, donde juegan en la categoría +30 libre.

“Estamos contentas por la respuesta desde Comodoro Deportes. Como siempre, están dándonos una mano y acompañando al desarrollo de la actividad. Hace tres años que estamos oficialmente constituidas como Fénix, pero hace mucho que el Ente viene colaborando con el Maxi Básquet y hace posible que podamos sostenernos”, sentenció Leonori.