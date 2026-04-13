La actividad comprendió partidos de la etapa regular en Primera división como así también de la Fase Asociativa para las categorías formativas. Este lunes continúa la acción.

El Apertura de básquet jugó una nueva fecha

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet disputó el fin de semana una nueva fecha de la etapa regular del torneo Apertura en Primera división masculino, como así también de la Fase Asociativa clasificatoria para la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa.

En ese contexto, en Mayores Varones, el último viernes La Fede Deportiva logró su cuarta victoria al hilo al derrotar de visitante a Comisión de Actividades Infantiles por 93-52.

Felipe León Bellido (22 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 3 recuperos, 5 pérdidas y 3 tapas) y Lorenzo Fink (18 tantos y 8 rebotes), fueron los mejores del “Bordó”.

En el “Azzurro”, mientras tanto sus mejores vías de gol resultaron Emiliano Villafaena (15 tantos 7 rebotes) y Jorge Rayán (14 puntos, 6 rebotes y 3 pérdidas).

Mientras que el sábado y domingo, la acción continuó en diferentes canchas con partidos de las categorías formativas.

La actividad, mientras tanto, continuará este lunes tanto en el Socios Fundadores como en la sede de Comisión de Actividades Infantiles.

A continuación se detallan los resultados que se registraron entre el último viernes y domingo por el torneo Apertura de la ACRB.

Panorama

VIERNES 10

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 52 / La Fede Deportiva 93 (Primera Masculino).

SABADO 11

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva “Bordó” 46 / Gimnasia y Esgrima 53 (Cadetes F).

- La Fede Deportiva “Bordó” 45 / Gimnasia y Esgrima 56 (Infantiles F).

- La Fede Deportiva “Bordó” 71 / Gimnasia y Esgrima 30 (Juveniles F).

- Escuela Municipal Pueyrredón 92 / La Fede Deportiva 33 (Liga Próximo M).

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI (M) vs Náutico Rada Tilly (F) (Mini Mixto. -amistoso).

- CAI 15 / Náutico Rada Tilly 72 (Infantiles F).

DOMINGO 12

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 78 / Gimnasia "Verde” 31 (Mini M).

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 38 / Gimnasia "Verde" 82 (Juveniles M).

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 86 / Gimnasia "Verde” 19 (Cadetes M).

- Náutico Rada Tilly 68 / Gimnasia “Verde” 77 (Liga Próximo M).

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva “Bordó” 20 / Escuela Municipal Pueyrredón 0 (Cadetes F).

- La Fede Deportiva 121 / Gimnasia “Blanco” 35 (Liga Próximo M).

Programa

LUNES 13

En el Socios Fundadores

20:00 Cadetes (M): Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Rodrigo Alvarez y Juan Carlos Pérez.

21:30 Liga Próximo (M): Gimnasia “Verde” vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Rodrigo Reyes y Facundo Iza.

(*) Con planilla oficial de juego.

En Comisión de Actividades Infantiles

21:30 Liga Próximo (M): CAI vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Leandro Aguirre y Mario Contrera.

MARTES 14

En Náutico Rada Tilly

20:00 Cadetes (F): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva “Blanco”. Arbitros: Jorge Alarcón y Marcia Carrizo.

MIERCOLES 15

En el Socios Fundadores

19:30 Infantiles (M): Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.

21:00 Juvenil (M): Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.