Desde el 29 de mayo hasta el 19 de junio, la ciudad recibirá al certamen clasificatorio a la Liga Federal Formativa 2026.

Comodoro será la sede del Final Four de la Liga Provincial de Clubes de Básquet

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet y Comodoro Deportes hicieron el lanzamiento oficial de la serie Final Four de la Liga Provincial de Clubes, para las categorías formativas Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles, en ambas ramas.

La presentación se llevó adelante en el Hotel Deportivo, con la presencia de Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, Liliana Peralta secretaria de Cultura y Juan José Villavicencio, presidente de la Asociación de Básquet de Comodoro, acompañados por dirigentes, entrenadores y deportistas.

Desde el 29 de mayo hasta el 19 de junio, Comodoro Rivadavia será sede de este certamen, clasificatorio a la Liga Federal Formativa 2026.

Juan José Villavicencio, presidente de la Asociación de Básquet de Comodoro, agradeció especialmente al Estado municipal por acompañar esta competencia.

“También a los dirigentes, árbitros, entrenadores y familias, que siempre acompañan a los chicos en su desarrollo. Espero que, en esta instancia, que serán cinco fines de semana continuados, de las diferentes categorías y que son clasificatorias al Federal Nacional de Clubes, lo disfruten y más allá de los resultados logren compañerismo y disfrutar del juego” señaló Villavicencio.

Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, por su lado, reconoció que para la disciplina esta oportunidad “es un proceso para el básquet muy importante, porque se jugaran las instancias finales, porque hay metas y objetivos en esto para llegar a otra instancia superior. Marca el compromiso que tiene el básquet con la Asociación y con el desarrollo deportivo de la ciudad”.

Desde el Ejecutivo municipal, el titular de Deportes reiteró que “hemos asumido, hace tiempo, el compromiso de acompañar estas iniciativas, de tratar de que Comodoro este a la altura de la organización, que nuestros dirigentes se sientan acompañados. No es fácil, son tiempos difíciles, pero desde este Estado Municipal vamos a estar y acompañar. Esto lo logramos entre todos con un trabajo en conjunto y serio. Les deseo el mayor de los éxitos”.