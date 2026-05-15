Reunión estratégica del staff de selecciones formativas

Fue en la CAB con el objetivo de continuar fortaleciendo la estructura metodológica y organizativa de los seleccionados argentinos.

La Confederación Argentina de Básquet llevó adelante una reunión de trabajo en su sede junto al staff de Selecciones Nacionales formativas y las distintas áreas vinculadas al desarrollo deportivo, con el objetivo de continuar fortaleciendo la estructura metodológica y organizativa de los seleccionados argentinos.

El encuentro contó con la presencia de Cristian Santander, Coordinador de Selecciones Formativas; Mauro Polla, Head Coach de Selecciones Formativas masculinas; Paula Budini, Head Coach de Selecciones Formativas femeninas; además de Leonardo Gutiérrez y Mauricio Santangelo, responsables del Plan de Desarrollo Federal y de los campus de detección de talentos que se desarrollan en todo el país.

También participaron Yonathan Rodríguez, coordinador del Departamento Físico; Sebastián Rodríguez, director nacional de Minibásquet; Carlos Spellanzón, director nacional de 3x3; junto a Andrés Pelussi, director deportivo, y Hernán Tettamanti, director de Selecciones.

Durante la jornada se continuó trabajando sobre distintos ejes vinculados a la planificación integral de las Selecciones Nacionales, tanto en modalidad 5x5 como 3x3 y en ambas ramas: la articulación entre las diferentes áreas de trabajo y el fortalecimiento de los procesos de detección, seguimiento y desarrollo de talentos en todo el territorio nacional.

Además, se abordaron temas relacionados con la planificación deportiva, el desarrollo físico y atlético, la integración de herramientas digitales para el seguimiento de jugadores y jugadoras, y la coordinación de protocolos médicos, logísticos y operativos que acompañan el funcionamiento de las Selecciones Nacionales.