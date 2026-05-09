Se realizará el martes 19 a partir de las 18 en el Hotel Deportivo. Es clasificatoria a la Liga Federal Formativa.

Se viene la presentación de la Fase Federativa del Provincial de Clubes

Foto: Archivo / El Patagónico.

Foto: Archivo / El Patagónico.

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet informa que el próximo martes 19 de mayo de 2026 a las 18 en el Hotel Deportivo, se realizará el lanzamiento de la Fase Federativa del Torneo Provincial de Clubes clasificatoria a la LFF 2026.

El formato de competencia será un octogonal dividida en dos (2) zonas con cuatro (4) equipos por ramas.

Los días de competencia será el siguiente para la sede ACRB:

Viernes 29/05 al domingo 31/05 en Cadetes (M) y Liga Próximo (M).

Los juegos entre los equipos locales serán el Miércoles 27/05 Liga Próximo y el Jueves 28/05 Cadetes (M).

Asímismo también el miércoles las Cadetes (F) jugarán su juego de local en virtud de que la sede para la rama femenina es la ABECh (Asociación de Básquet del Este de Chubut).

Categoría Juveniles Rama Femenina sede ACRB entre el viernes 05 al domingo 07/06.

Categoría Juveniles Rama Masculino sede ABECh entre el viernes 05 al domingo 07/06.

Juego entre los equipos locales el miércoles 03/06.

Categoría Mini Mixto Rama Masculino sede ACRB entre el viernes 012 al domingo 14/06. –

Categoría Mini Rama Femenino sede ABECh entre el viernes 12 al domingo 14/06.

Juego entre los equipos locales el miércoles 10/06.

Categoría Infantiles Rama Femenina sede ACRB entre el viernes 19 al domingo 21/06.

Categoría Infantiles Rama Masculino sede ABECh entre el viernes 19 al domingo 21/06.

Juego entre los equipos locales el miércoles 17/06.