Será este miércoles desde las 21:30 por una nueva fecha de la fase regular del torneo Apertura de básquet.

Petroquímica recibe a Gimnasia y Esgrima en Primera Masculino

Petroquímica se medirá este miércoles ante Gimnasia y Esgrima en partido correspondiente a una nueva fecha de la fase regular del torneo Apertura de básquet, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia (ACRB).

El partido, que se jugará en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, dará comienzo a las 21:30 y será controlado por José Bova, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

Por la misma categoría, el viernes se jugarán otros dos partidos. En el gimnasio Diego Simón de barrio General Mosconi, Escuela Municipal Pueyrredón se medirá con el puntero La Fede Deportiva. Mientras que Náutico Rada Tilly recibirá a Comisión de Actividades Infantiles.

Los dos encuentros darán comienzo también a partir de las 21:30.

Por otra parte, este martes por la noche se jugaron dos partidos correspondientes a la Fase Asociativa clasificatoria para la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa.

En el gimnasio “Diego Simón” de Kilómetro 3, Náutico se impuso a La Fede “Bordó” en Infantiles 49-40, mientras que en Cadetes, la victoria fue para el local por 55-33, en ambos casos por la rama femenina.

Panorama

MARTES 5

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva “Bordó” 40 / Náutico Rada Tilly 49 (Infantiles F).

- La Fede Deportiva “Bordó” 55 / Náutico Rada Tilly 33 (Cadetes F).

Programa

MIEROLES 6

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Primera (M): Petroquímica vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: José Bova, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

VIERNES 8

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera (M): Náutico Rada Tilly vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Mario Contrera, Facundo Iza y Jorge Alarcón.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:30 Primera: (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs La Fede Deportiva (*). Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Rodrigo Alvarez.

(*) Con planilla oficial de juego.