La acción arrancará este jueves en cuatro escenarios de juego. Serán todos partidos de la Fase Asociativa clasificatoria para la Liga Provincial de Clubes y LFF.

Un fin de semana a puro básquet

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet disputará el fin de semana una nueva fecha de la Fase Asociativa clasificatoria para la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa del torneo Apertura 2026.

En ese contexto la maratónica programación, que se iniciará este jueves en cuatro escenarios de juego. Se estará jugando en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, en el Socios Fundadores del club Gimnasia y Esgrima, en el gimnasio Diego Simón de Federación Deportiva y en Náutico Rada Tilly. La acción continuará el viernes, sábado y domingo.

Por otra parte, el último lunes hubo actividad en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, donde el dueño de casa Petroquímica logró dos éxitos.

En Liga Próximo se impuso ante Gimnasia “Blanco” por 93-49, mientras que en Primera Femenino, ganó el dueño de casa ante Gimnasia 66-45.

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Panorama

LUNES 27

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 93 / Gimnasia “Blanco” 49 (Liga Próximo M).

- Petroquímica 66 / Gimnasia y Esgrima 45 (Primera F).

Programa

JUEVES 30

En Comisión de Actividades Infantiles

20:00 Infantil (F): Escuela Municipal Pueyrredón vs CAI (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Miguel Muñoz.

21:30 Liga Próximo (M): CAI vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre y Rodrigo Alvarez.

(*) Con planilla oficial de juego

En el Socios Fundadores

20:00 Cadetes (F): Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva “Blanco”. Arbitros: Rodrigo Reyes y Facundo Iza.

21:30 Liga Próximo (M): Gimnasia “Verde” vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes y Facundo Iza.

En Náutico Rada Tilly

21:30 Liga Próximo (M): Náutico Rada Tilly vs Gimnasia “Blanco”. Arbitros: José Bova y Jorge Alarcón.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:30 Juveniles (F): La Fede Deportiva “Bordó” vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Juan Carlos Pérez y Marcia Carrizo.

VIERNES 1

Gimnasio “Club Náutico”

16:00 Mini Mixto: Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico Rada Tilly "Negro" (*). Arbitros: Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez.

17:30 Cadetes (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico Rada Tilly "Negro" (*). Arbitros: Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez.

(*) Con planilla oficial de juego.

SABADO 2

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

14:30 Mini Mixto: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Juan Carlos Pérez y Miguel Muñoz.

16:00 Infantiles (M): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Guillermo Fernández y Juan Carlos Pérez.

17:30 Cadetes (M): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.

19:00 Juveniles (M): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Rodrigo Reyes y José Bova.

En el Socios Fundadores

14:30 Mini Mixto: Gimnasia "Verde" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Rodrigo Alvarez y Micaela Moncaileri.

16:00 Infantiles (M): Gimnasia "Verde" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Leandro Aguirre y Micaela Moncalieri.

17:30 Cadetes (M: Gimnasia "Verde" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Leandro Aguirre y Rodrigo Alvarez.

19:00 Juveniles (M): Gimnasia "Verde" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Leandro Aguirre y Jorge Alarcón.

En el gimnasio Diego Simón

17:00 Infantiles (M): La Fede Deportiva "Blanco" vs CAI. Arbitros: Marcia Carrizo y Facundo Iza.

18:30 Cadete (M): La Fede Deportiva "Blanco" vs CAI. Arbitros: Marcia Carrizo y Facundo Iza.

20:00 Juveniles (M): La Fede Deportiva "Blanco" vs CAI. Arbitros: Marcia Carrizo y Facundo Iza.

DOMINGO 3

En el Socios Fundadores

14:00 Mini Mixto: Gimnasia "Blanco" vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Juan Carlos Pérez y Miguel Muñoz.

15:30 Cadetes (M): Gimnasia "Blanco" vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Guillermo Fernández y Axel Catalán.

17:00 Liga Próximo (M): Gimnasia “Blanco” vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Guillermo Fernández y Axel Catalán.

(*) Con planilla oficial de juego.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

15:00 Cadetes (F): Petroquímica vs La Fede Deportiva “Bordó”. Arbitros: Leandro Aguirre y Mario Contrera.

16:30 Liga Próximo (M): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Leandro Aguirre y Mario Contrera.

En Náutico Rada Tilly

17:00 Juvenil (F): Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Facundo Iza y Micaela Moncalieri.

18:30 Cadetes (F): Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: José Bova y Micaela Moncalieri.

20:00 Primera (F): Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: José Bova, Facundo Iza y Micaela Moncalieri.

En el gimnasio Diego Simón - Km 3

18:30 Liga Próximo (M): La Fede Deportiva vs CAI. Arbitros: Rodrigo Reyes y Marcia Carrizo.

20:00 Primera (F): Escuela Municipal Pueyrredón vs La Fede Deportiva (*). Arbitros: Rodrigo Reyes, Jorge Alarcón y Marcia Carrizo.

(*) Con planilla oficial de juego.