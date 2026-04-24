El líder La Fede recibe este viernes a Petroquímica, Gimnasia se mide con Náutico Rada Tilly y la CAI juega con Escuela Municipal Pueyrredón. Arrancan a las 21:30.

El básquet continúa con tres juegos de Primera Masculino

Con tres partidos, este viernes a partir de las 21:30 continuará jugándose la fase regular del torneo Apertura de básquet de Primera división de la rama masculina, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia (ACRB).

En el gimnasio “Diego Simón” de barrio General Mosconi, el local y líder e invicto La Fede Deportiva, recibirá a Petroquímica. Los árbitros del encuentro serán Facundo Iza, Mario Contrera y Marcia Carrizo.

Por su parte, el escolta Gimnasia y Esgrima, se medirá en el Socios Fundadores ante Náutico Rada Tlly. Los jueces del encuentro serán Rodrigo Reyes, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

Mientras que en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, el dueño de casa se medirá ante Escuela Municipal Pueyrredón. El partido será controlado por Leandro Aguirre, José Bova y Rodrigo Alvarez.

El sábado y domingo, mientras tanto, se disputará una nueva fecha de la Fase Asociativa clasificatoria para la Liga Profesional de Clubes y Liga Federal Formativa.

También este sábado se desarrollará el 3º Encuentro con las categorías más chiquitas en los gimnasios Diego Simón, Náutico Rada Tilly y Cemento Comodoro de Kilómetro 8.

…………….

Panorama

JUEVES 23

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva “Blanco” 8 / La Fede Deportiva “Bordó” 74 (Cadetes F).

- La Fede Deportiva 46 / Náutico Rada Tilly 28 (Primera F).

VIERNES 24

En Comisión de Actividades Infantiles

21:30 Primera (M): CAI vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Leandro Aguirre, José Bova y Rodrigo Alvarez.

(*) Con planilla oficial de juego.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:30 Primera (M): La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Facundo Iza, Mario Contrera y Marcia Carrizo.

En el Socios Fundadores

21:30 Primera (M): Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Rodrigo Reyes, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

SABADO 25

En Comisión de Actividades Infantiles

14:30 Mini Mixto: CAI vs La Fede Deportiva vs "Bordó". Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.

16:00 Infantiles (M): CAI vs La Fede Deportiva vs "Bordó". Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.

17:30 Cadetes (M): CAI vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.

19:00 Juveniles (M): CAI vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Mario Contrera y Axel Catatán.

En el Socios Fundadores

14:30 Mini Mixto: Gimnasia "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

16:00 Infantiles (M): Gimnasia "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

17:30 Cadetes (M): Gimnasia "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

19:00 Juveniles (M) Gimnasia "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

(*) Con planilla oficial de juego.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

14:30 Mini Mixto: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Rodrigo Reyes y Juan Carlos Pérez.

16:00 Cadetes (M): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Rodrigo Reyes y Juan Carlos Pérez.

En Náutico Rada Tilly

17:00 Infantiles (M): Náutico Rada Tilly “Amarillo”" vs La Fede Deportiva “Blanco”. Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.

18:30 Cadetes (M): Náutico Rada Tilly “Amarillo” vs La Fede Deportiva “Blanco”. Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.

20:00 Juveniles (M): Náutico Rada Tilly “Amarillo”" vs La Fede Deportiva “Blanco”. Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.

DOMINGO 26

En Náutico Rada Tilly

14:30 Cadetes (F): Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Facundo Iza y Guillermo Fernández.

16:00 Liga Próximo (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico y Rada Tilly (*). Arbitros: Facundo Iza y Guillermo Fernández.

En el Socios Fundadores

16:30 Infantiles (F): Comisión de Actividades Infantiles vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes y José Bova.

18:00 Liga Próximo (M): Gimnasia “Blanco” vs CAI. Arbitros: Rodrigo Reyes y José Bova.

19:30 Primera (F): Gimnasia y Esgrima vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Rodrigo Reyes, José Bova y Jorge Alarcón.

(*) Con planilla oficial de juego

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

19:00 Liga Próximo (M): Petroquímica vs Gimnasia “Verde”. Arbitros: Leandro Aguirre y Rodrigo Alvarez.

……………

Programa de Encuentros

SABADO 25 / 3º Programa de Encuentros

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

10:00 Pre Mini (U-09): La Fede Deportiva “Bordó” vs CAI.

11:00 Cebollitas (U-07): La Fede Deportiva “Bordó” vs CAI.

En Náutico Rada Tilly

11:00 Pre Mini Mixto (U-09): Náutico Rada Tilly “Negro” vs La Fede Deportiva “Blanco”.

12:00 Mini Femenino (U-11): Náutico Rada Tilly “Negro” vs La Fede Deportiva “Blanco”.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

11:00 Cebollitas (U-07): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly “Amarillo”.

12:00 Pre Mini (U-09): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly “Amarillo”.