El básquet continúa con tres juegos de Primera Masculino

Con tres partidos, este viernes a partir de las 21:30 continuará jugándose la fase regular del torneo Apertura de básquet de Primera división de la rama masculina, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia (ACRB).
En el gimnasio “Diego Simón” de barrio General Mosconi, el local y líder e invicto La Fede Deportiva, recibirá a Petroquímica. Los árbitros del encuentro serán Facundo Iza, Mario Contrera y Marcia Carrizo.
Por su parte, el escolta Gimnasia y Esgrima, se medirá en el Socios Fundadores ante Náutico Rada Tlly. Los jueces del encuentro serán Rodrigo Reyes, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.
Mientras que en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, el dueño de casa se medirá ante Escuela Municipal Pueyrredón. El partido será controlado por Leandro Aguirre, José Bova y Rodrigo Alvarez.
El sábado y domingo, mientras tanto, se disputará una nueva fecha de la Fase Asociativa clasificatoria para la Liga Profesional de Clubes y Liga Federal Formativa.
También este sábado se desarrollará el 3º Encuentro con las categorías más chiquitas en los gimnasios Diego Simón, Náutico Rada Tilly y Cemento Comodoro de Kilómetro 8.
…………….
Panorama
JUEVES 23
En el gimnasio Diego Simón – Km 3
- La Fede Deportiva “Blanco” 8 / La Fede Deportiva “Bordó” 74 (Cadetes F).
- La Fede Deportiva 46 / Náutico Rada Tilly 28 (Primera F).
VIERNES 24
En Comisión de Actividades Infantiles
21:30 Primera (M): CAI vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Leandro Aguirre, José Bova y Rodrigo Alvarez.
(*) Con planilla oficial de juego.
En el gimnasio Diego Simón – Km 3
21:30 Primera (M): La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Facundo Iza, Mario Contrera y Marcia Carrizo.
En el Socios Fundadores
21:30 Primera (M): Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Rodrigo Reyes, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.
SABADO 25
En Comisión de Actividades Infantiles
14:30 Mini Mixto: CAI vs La Fede Deportiva vs "Bordó". Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.
16:00 Infantiles (M): CAI vs La Fede Deportiva vs "Bordó". Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.
17:30 Cadetes (M): CAI vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.
19:00 Juveniles (M): CAI vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Mario Contrera y Axel Catatán.
En el Socios Fundadores
14:30 Mini Mixto: Gimnasia "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.
16:00 Infantiles (M): Gimnasia "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.
17:30 Cadetes (M): Gimnasia "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.
19:00 Juveniles (M) Gimnasia "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.
(*) Con planilla oficial de juego.
En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8
14:30 Mini Mixto: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Rodrigo Reyes y Juan Carlos Pérez.
16:00 Cadetes (M): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Rodrigo Reyes y Juan Carlos Pérez.
En Náutico Rada Tilly
17:00 Infantiles (M): Náutico Rada Tilly “Amarillo”" vs La Fede Deportiva “Blanco”. Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.
18:30 Cadetes (M): Náutico Rada Tilly “Amarillo” vs La Fede Deportiva “Blanco”. Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.
20:00 Juveniles (M): Náutico Rada Tilly “Amarillo”" vs La Fede Deportiva “Blanco”. Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.
DOMINGO 26
En Náutico Rada Tilly
14:30 Cadetes (F): Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Facundo Iza y Guillermo Fernández.
16:00 Liga Próximo (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico y Rada Tilly (*). Arbitros: Facundo Iza y Guillermo Fernández.
En el Socios Fundadores
16:30 Infantiles (F): Comisión de Actividades Infantiles vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes y José Bova.
18:00 Liga Próximo (M): Gimnasia “Blanco” vs CAI. Arbitros: Rodrigo Reyes y José Bova.
19:30 Primera (F): Gimnasia y Esgrima vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Rodrigo Reyes, José Bova y Jorge Alarcón.
(*) Con planilla oficial de juego
En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8
19:00 Liga Próximo (M): Petroquímica vs Gimnasia “Verde”. Arbitros: Leandro Aguirre y Rodrigo Alvarez.
……………
Programa de Encuentros
SABADO 25 / 3º Programa de Encuentros
En el gimnasio Diego Simón – Km 3
10:00 Pre Mini (U-09): La Fede Deportiva “Bordó” vs CAI.
11:00 Cebollitas (U-07): La Fede Deportiva “Bordó” vs CAI.
En Náutico Rada Tilly
11:00 Pre Mini Mixto (U-09): Náutico Rada Tilly “Negro” vs La Fede Deportiva “Blanco”.
12:00 Mini Femenino (U-11): Náutico Rada Tilly “Negro” vs La Fede Deportiva “Blanco”.
En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8
11:00 Cebollitas (U-07): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly “Amarillo”.
12:00 Pre Mini (U-09): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly “Amarillo”.