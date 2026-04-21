Le ganó a Gimnasia 41-36 por una nueva fecha de la Fase Asociativa del torneo Apertura de básquet. En Primera Masculino, el “Verde” venció a Escuela Municipal Pueyrredón 99-71.

Victoria de Petroquímica en la categoría Cadetes Femenino

Con dos partidos, este lunes continuó en el Socios Fundadores el torneo Apertura 2026, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB).

En ese contexto, en la categoría Cadetes Femenino, Petroquímica se impuso ante Gimnasia y Esgrima por 41-36. Este partido correspondió a la Fase Asociativa clasificatoria para la Liga Provincia de Clubes y Liga Federal Formativa.

En el conjunto, dirigido por Agostina Mercado, se destacaron Angelina Pérez Mazzeo con 14 puntos, 6 rebotes y una tapa, mientras que Julieta Ovando aportó 10 tantos y 12 rebotes.

En el elenco de Laura Villagrán, mientras tanto, la mejor resultó Amelia Ivanoff, goleadora del juego con 16 puntos, 9 rebotes y 6 recuperos.

Con ese resultado, La Fede “Bordó” se mantiene arriba con 7 puntos, lo mismo tiene Gimnasia, tercero se ubica Náutico Rada Tilly con 6 y luego está Petroquímica, también con 6.

Por su parte, en Primera Masculino, Gimnasia derrotó a Escuela Municipal Pueyrredón por 99-71.

Luego de ese partido, las posiciones quedaron lideradas por La Fede Deportiva -invicto- con 10 puntos, seguido de Gimnasia con 7, Náutico, Petroquímica y Escuela Municipal Pueyrredón suman 6, y cierra la Comisión de Actividades Infantiles con 4.

Este miércoles, mientras tanto, jugarán en categoría Juveniles Masculino, Gimnasia y la CAI. Los árbitros del partido, a jugarse en el Socios, serán Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

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Panorama

LUNES 20

En el Socios Fundadores

- Gimnasia y Esgrima 36 / Petroquímica 41 (Cadetes F).

- Escuela Municipal Pueyrredón 71 / Gimnasia y Esgrima 99 (Primera M).

Programa

MIERCOLES 22

En el Socios Fundadores

21:30 Juveniles (M): Gimnasia y Esgrima vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.