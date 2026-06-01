Náutico Rada Tilly se medirá este lunes en su cancha con Escuela Municipal Pueyrredón y Petroquímica recibe a La Fede Deportiva. Arrancan a las 21:30.

El Apertura de básquet sigue con dos juegos en Primera Femenino

Con dos partidos, este lunes desde las 21:30 continuará jugándose la fase regular del torneo Apertura 2026 de básquet y en esta ocasión será para la categoría Primera Femenino.

En ese contexto, Náutico Rada Tilly se medirá en su cancha con Escuela Municipal Pueyrredón, en encuentro que será controlado por Facundo Iza, Guillermo Fernández y Rodrigo Alvarez.

Mientras que en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, Petroquímica recibirá a La Fede Deportiva. Los árbitros serán Leandro Aguirre, Mario Contrera y Marcia Carrizo.

La actividad, mientras tanto, continuará el jueves en tres escenarios de juego y con partidos de Primera Masculino.

En la sede de Comisión de Actividades Infantiles, el dueño de casa se medirá con Petroquímica, Náutico recibirá a Escuela Municipal Pueyrredón y en el Socios Fundadores, se jugará el clásico entre Gimnasia y La Fede.

Programa

LUNES 1

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera (F): Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico Rada Tilly (*). Arbitros: Facundo Iza, Guillermo Fernández y Rodrigo Alvarez.

(*) Con planilla oficial de juego.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Primera (F): Petroquímica vs La Fede Deportiva. Arbitros: Leandro Aguirre, Mario Contrera y Marcia Carrizo.

JUEVES 4

En Comisión de Actividades Infantiles

21:30 Primera (M): CAI vs Petroquímica.

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera (M): Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Pueyrredón (*).

(*) Con planilla oficial de juego.

En el Socios Fundadores

21:30 Primera (M): Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva.