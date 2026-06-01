Gimnasia festeja dos décadas de su primer título de Liga Nacional

El equipo de Fernando Duró se impuso en la final a Libertad de Sunchales por 4-2. La serie la liquidó en Comodoro.

Este lunes se cumplen 20 años de la coronación por primera vez en su historia de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en la Liga Nacional de Básquetbol.

Fue aquella noche del jueves 1 de junio de 2006, donde en un Socios Fundadores repleto, el equipo en ese entonces dirigido por Fernando Duró, se quedaba con el título de la LNB al imponerse en el sexto partido de la serie a Libertad de Sunchales por 84 a 80, en un juego que tuvo al comodorense Gabriel Cocha, como el MVP (jugador más valioso de las finales), y así toda una ciudad salió a festejar una conquista que se hizo esperar pero que felizmente se hizo realidad.

Pero para llegar a pelear por el título, Gimnasia tuvo que batallar más de la cuenta con un plantel, con importantes figuras, pero que al comienzo de temporada y hasta enero de 2006, se lo encontraba luchando en los últimos puestos.

Sin embargo, con convicción y a base de mucho trabajo y sacrificio, el equipo supo salir del mal trance y con el correr de los partidos, se acomodó en una posición mucho mejor en la tabla, con la expectativa de que ese era el camino correcto a seguir y así fue.

En ese contexto, y luego de terminar cuarto en la fase regular, Gimnasia se clasificó para jugar los cuartos de final en donde lo esperaba Boca. La serie, en donde el "Mens sana" perdió a un jugador importante como lo fue el pívot Damon Thornton, la ganó el equipo comodorense por 3-1 y de esa manera se clasificó para las semifinales de la competencia.

En ese entonces, el ánimo del plantel y de los propios jugadores creció paulatinamente y luego llegó el turno de toparse con Ben Hur de Rafaela, quien era el campeón de la temporada 2004-2005.

En las "semi", Gimnasia se impuso también por 3-1 y de esa manera llegó a disputar su primera final del Liga Nacional, y con grandes expectativas para ya pensar en la definición por el título, instancia en la que se vio las caras con Libertad de Sunchales, equipo que fue entrenado por el legendario Eduardo "Tola" Cadillac y que había sido segundo en la fase regular.

LA FINAL

Fueron seis intensos partidos. Todo arrancó el 18 de mayo de 2006 en el Hogar de los Tigres, con victoria para el elenco santafesino que se impuso por 80-72. Rayan Carroll y Roberto López, ambos con 20 tantos, se destacaban en el ganador, mientras que en el "Verde", los mejores eran Charles Jones (15) y Leandro Masieri (13).

El segundo partido, jugado dos días después, también en Sunchales, Gimnasia sacó a relucir su jerarquía y aplastó a Libertad 99-78 para dejar la serie nivelada 1-1. Jervaughn Scales (30) y Pablo Moldú (17) fueron determinantes para el éxito "mens sana", mientras que en los santafesinos, lucieron Roberto López (20) y Diego Cavaco (14).

El tercer partido de la final –que se jugó el 23 de mayo- tuvo como sede a un Socios Fundadores que lució como en sus mejores épocas. Fue triunfo para el "Verde" por 93-69 y de esa manera, el elenco de la Patagonia se acercaba al tan soñado título.

Otra vez brillaron Scales (26) y Moldú (17), mientras que en el perdedor se destacaban Cavaco (26) y Sebastián Ginóbili (13).

En el cuarto juego de la final, disputado también en Comodoro Rivadavia, Gimnasia logró un nuevo triunfo, esta vez por 95-74 y de esa manera la consagración quedaba al alcance de la mano.

Cocha con 19 tantos y Scales con 16 fueron los mejores en el triunfo comodorense, mientras que por el lado de Libertad volvieron a destacarse "Sepo" Ginóbili (26) y Cavaco (16).

La serie retornó a Sunchales para jugarse el quinto punto con ventaja para el equipo de Duró por 3-1 y con todas las chances de volverse a la ciudad con la corona. Pero no fue así porque en el Hogar de los Tigres, Libertad se colocó 3-2, al imponerse 90-86 -partido que contó con la cobertura de diario El Patagónico- y de esa manera la ilusión "verde" se trasladó al sur.

Jorge "Chino" Benítez con 26 y Ginóbili con 22 habían sido los mejores en la victoria santafesina, mientras que Cocha (23) y Moldú (16), se destacaban en el equipo chubutense.

Y llegó el jueves 1 de junio de 2006 tan esperado por toda una ciudad y en un Socios Fundadores, donde, como pasó en toda la final y también las anteriores instancias, lució a pleno y como dijo el capitán Gabriel Cocha, luego del quinto partido en Sunchales, "allá le vamos hacer sentir los 3000 tipos", y así fue.

Gimnasia, que había terminado cuarto la segunda fase, ganaba el sexto juego de la final por 84-80, y de esa manera el Socios fue una verdadera fiesta.

Gimnasia logró el objetivo gracias a las producciones de Moldú (19), Scales (17), Cocha (14) y Diego Romero (12), mientras que en Libertad, los mejores fueron López (22), Cavaco (21) y Ginóbili (18).

Cabe destacar que para este último juego, Gimnasia tuvo que contratar los servicios de un hombre de la casa: el pívot Diego Romero, quien llegaba de Universidad de Florida State para reforzar al equipo en lugar del lesionado Ruperto Herrera. El misionero en ese entonces de 23 años tuvo una brillante actuación, siendo uno de los puntos altos del triunfo "mens sana" junto al gran Gaby Cocha, el MVP de la final.

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Los que siguen en la historia “Verde”

Gabriel Cocha Base

Sebastián Festa Base

Nicolás de los Santos Base

Santiago Haag Base

Marcos Villarreal Base

Charles Jones Escolta

Pablo Moldú Escolta

Leandro Masieri Alero

Matías Barberis Alero

Herman Schneider Alero

Jervaughn Scales Ala pivote

Ruperto Herrera Ala Pivote

Diego Romero Pivote

Bruce Zabucovic Pivote

También integraron el equipo Damon Thornton y Lamont Roland.

DT: Fernando Duró.

ATs: Nicolás Casalánguida y Carlos Gauna.

Utileros: Nolberto Cifuentes y Pablo Quesada.

Serie final

Gimnasia y Esgrima 4 - Libertad 2

Partido 1 Libertad 80 Gimnasia y Esgrima 72

Partido 2 Libertad 78 Gimnasia y Esgrima 99

Partido 3 Gimnasia y Esgrima 93 Libertad 69

Partido 4 Gimnasia y Esgrima 95 Libertad 74

Partido 5 Libertad 90 Gimnasia y Esgrima 86

Partido 6 Gimnasia y Esgrima 84 Libertad 80