Estudiantes despidió con goleada a Rosario Central de Copa Argentina

El “Pincha” se impuso 3-0 con goles de Carrillo, Palacios y Amondarain. En octavos, el equipo platense se medirá con el ganador de Barracas Central-Huracán.

Estudiantes de La Plata se clasificó este domingo para los octavos de final de la Copa Argentina al golear por 3-0 a Rosario Central.

El partido, correspondiente a los 16avos., se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y tuvo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El elenco, que conduce Alexander Medina, se impuso con anotaciones de Guido Carrillo, Tiago Palacios y Mikel Amondarain.

Desde el inicio, el “Pincha” mostró una postura ofensiva y tomó el control del partido. La superioridad se tradujo en el marcador a los 34 minutos del primer tiempo, cuando Tiago Palacios desbordó por la izquierda, dejó atrás a Gastón Avila y envió un centro preciso para la aparición de Guido Carrillo, que ganó de cabeza y venció a Jeremías Ledesma para marcar el 1 a 0.

La ventaja se amplió a los 25 minutos de la etapa inicial. Joaquín Tobio Burgos encaró mano a mano y fue derribado dentro del área por Emanuel Coronel. El juez del partido sancionó penal y Palacios se encargó de la ejecución para convertir el 2 a 0 y darle tranquilidad al conjunto albirrojo.

Antes del descanso, el “León” contó con otras situaciones para aumentar la diferencia y se fue al entretiempo con una ventaja que reflejaba lo ocurrido en el campo de juego.

En el segundo tiempo, Central intentó modificar el desarrollo con tres cambios desde el inicio, pero nunca logró meterse en partido. El equipo platense mantuvo el dominio y administró la ventaja sin sobresaltos.

La situación del “Canalla”, que no era nada buena porque no lograba generar peligro, se complicó todavía más a los 35 minutos del segundo tiempo, cuando Franco Ibarra fue expulsado por doble amonestación.

Ya sobre el final, Estudiantes selló la goleada con una gran acción colectiva que terminó con la definición de Mikel Amondarain para el 3 a 0 definitivo.

De esa manera, en la próxima instancia, Estudiantes se las verá con el ganador de Barracas Central y Huracán de Parque de los Patricios. Mientras que Central y Di María dijeron adiós a esta nueva edición de la Copa Argentina.