Facundo Chapur ganó la 6ª fecha de Turismo Carretera

El piloto cordobés triunfó ante su gente en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia y consiguió su segunda victoria en la máxima. El comodorense Marcelo Agrelo terminó 40º.

Facundo Chapur ganó este domingo el Gran Premio Lusqtoff con el Torino del Trotta Racing en el autódromo Oscar Cabalén y festejó ante su gente. Con esta victoria alcanzó su doblete de triunfos en el Turismo Carretera y se colocó sexto en el campeonato. Segundo llegó Otto Fritzler con el Mercedes Benz del Maquin Parts y tercero llegó Juan Tomás Catalan Magni con el Toyota Camry del Azar Motorsport.

En cuanto a la participación de los pilotos chubutenses, al que mejor le fue es a Lucas Valle. El piloto de Rawson, con Chevrolet Camaro del RV Racing, terminó 28º.

Por su parte, el comodorense Marcelo Agrelo, con el Torino atendido por el Trotta Racing, finalizó en el puesto 40º.

La largada tenía de protagonistas a Otto Fritzler y al córdobes Facundo Chapur, donde el Torino se hizo fuerte, se mandó por fuera y le arrebató la punta al Mercedes. En una carrera super limpia, Chapur y Fritzler impusieron un gran ritmo y se alejaron vuelta a vuelta. Un poco más atrás, Juan Tomás Catalan Magni los seguía, informó la ACTC.

A pesar del asedio de Fritzler, que siempre se mantuvo por debajo del segundo de diferencia, Chapur dominó el Oscar Cabalén y ganó, casi, de punta a punta para festejar con la tribuna cordobesa. Otto terminó segundo y Catalán Magni completó el podio. Cuarto finalizó Germán Todino y quinto Juan Martín Trucco.

José Manuel Urcera, que terminó 12°, es el nuevo puntero del campeonato con 184.5 puntos. Lo escolta Jonatan Castellano a 9 unidades y tercero se ubica Mauricio Lambiris con 167 unidades. Fritzler se acomoda cuarto con 163,5, Matías Rossi tiene 162 y Chapur ascendió al sexto lugar con 156,5 puntos.

La próxima fecha es la séptima edición, a disputar en el óvalo de Rafaela el fin de semana del 20 y 21 de junio.

Panorama - 30 vueltas

1º Facundo Chapur (Torino) 37’54”953/1000

2º Otto Fritzler (Mercedes Benz) a 1’085/1000

3º Juan Tomás Catalán Magni (Toyota Camry) a 3’367/1000

4º Germán Todino (Ford Mustang) a 17’323/1000

5º Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) a 20’046/1000

6º Gaspar Chansard (Toyota Camry) a 20’682/1000

7º Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) a 21’459/1000

8º Ignacio Fain (Torino) a 26’251/1000

9º Hernán Palazzo (Toyota Camry) a 26’635/1000

10º Elio Craparo (Ford Mustang) a 27’081/1000

28º Lucas Valle (Chevrolet Camaro) a 55’750/1000

40º Marcelo Agrelo (Torino) a 1’06”691/1000