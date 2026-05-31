El natatorio del club Huergo recibió a las categorías formativas de natación

La segunda fecha del circuito Interclubes se desarrolló este sábado y fue para la categoría Infantil.

Con la colaboración de Comodoro Deportes y la organización del natatorio del Club Ingeniero Huergo, se desarrolló la segunda fecha del Torneo Interclubes de Natación, en la categoría Infantil; 2015-2016.

Fue con una gran convocatoria y la participación de nadadores y nadadoras de distintos clubes de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly; entre ellos Nado Rada Tilly, Diadema, Centro de Encuentro Km. 8., Natatorio Pueyrredón, Jerárquicos, Acuarium y el Club Huergo. En la jornada estuvo presente el director de Deportes, Martín Gurisich.

“Lo que se busca con estos encuentros es fomentar a los chicos y chicas a que tengan la experiencia de la competencia. Es participativo, todos se llevan su medalla y premio por asistir y hoy tenemos alrededor de 110 chicos participando de este evento”, expresó Gisela Bestil, a cargo de la coordinación del natatorio de kilómetro 3.

Hubo pruebas de 25 y 50 metros en los estilos crol, espalda, pecho, y en mariposa, finalizando con la posta de 4×25 metros libres.

“El acompañamiento de las familias es fundamental para los nadadores y lo que se vive en la pileta esta, con la posibilidad de tener este balcón donde los padres pueden aplaudir cada vez que un niño finaliza para ellos es muy gratificante”, indicaron desde la organización.