Un herido con un disparo en la cara en el Pietrobelli

Dos hombres terminaron heridos de bala el sábado por la noche en la zona alta de barrio Pietrobelli.
Según la información policial, uno de los heridos, de 19 años, ingresó a una clínica con una lesión en el rostro y debió ser intervenido quirúrgicamente. Su estado de salud es reservado.
El otro, de 48 años, sufrió un disparo en una pierna y fue atendido en el Hospital Regional.
Cuando la policía llegó al sector del ataque, los patrulleros fueron recibidos con pedradas y botellazos.
Además, las víctimas se negaron a denunciar.