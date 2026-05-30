Gimnasia volvió a perder y el martes habrá quinto partido

Cayó en Caballito 81-73 ante Ferro Carril Oeste y de esa manera quedó igualada 2-2 la serie de semifinales de la Liga Nacional. El martes se definirá a uno de los finalistas en el Socios.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este sábado de visitante ante Ferro Carril Oeste por 81-73, resultado que dejó igualada 2-2 la serie de semifinales de la Liga Nacional de Básquet. De esa manera, este martes, en el Socios Fundadores se jugará el quinto y decisivo partido que definirá a uno de los finalistas de la temporada.

El partido, que se jugó en el estadio Héctor Etchart, tuvo el arbitraje de Pablo Estévez, Alejandro Zanabone y Raúl Sánchez, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 10-19, 36-36 y 62-56.

Gimnasia fue el dominador en el primer cuarto ganándolo por nueve (9-19), en donde mucho tuvo que ver la labor de su base Emiliano Toretta con 10 puntos en el parcial inicial.

En el segundo cuarto, Ferro equiparó el juego, y con los ingresos de Rodrigo Gallegos y Emiliano Lezcano, logró empatar el juego en 22.

El cuarto se lo llevó Ferro 26-17 producto de los aportes tanto de Gallegos como de Lezcano, mientras que Gimnasia se sostenía con lo que hacían Toretta, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí. De esa manera, los primeros 20’ se terminaron igualados en 36.

Tras el descanso, el partido, como toda la serie, siguió siendo intenso y parejo.

Un triple más dos libres de Cisneros pusieron arriba a Gimnasia por tres (42-45), pero Ferro volvió a acercarse con Valentín Bettiga con dos libres.

Gimnasia respondió con un triple de Toretta, mientras que del otro lado, Jano Martínez reducía la desventaja con una canasta de dos puntos (46-48).

Sin embargo, en el cierre del tercer cuarto, el pívot Kevin Hernández, que claramente había salido de la cancha, metió luego un triple ante la marca de Chacón. La jugada -que tenía que haber sido revisada- fue protestada por el banco de Gimnasia, pero el árbitro Pablo Estévez no hizo repetir la jugada, dando válida la anotación del ex San Lorenzo. Así, los de Caballito se iban arriba por 6 (62-56).

Y en el último cuarto, Cisneros, con otro triple, volvió a acercar a Gimnasia en el marcador (62-59), luego de una asistencia de Martiniano Dato.

Pero luego, Ferro respondió con Hernández anotando en la pintura y un tiro externo de Martínez, para que el local se escape y saque 8 de ventaja (67-59).

Encima, en los últimos minutos apareció de nuevo Lezcano, quien marcando de dos sucesivamente, hacía que Ferro mantenga la distancia, y sumado a un triplazo de Rodrigo Gallegos, dejaba el marcador 74-65, con algo más de cuatro minutos para el cierre.

Con 2’25” por jugar, Cisneros fue a la línea y marcó dos libres, para dejar el partido 76-71 y más adelante, Carabalí volcaba el balón y la distancia era solo de 4 (77-73).

Pero en los segundos finales, Ferro liquidó la historia con canastas de Lezcano y José Defelippo y de esa manera terminar ganando 81-73 y definir todo en Comodoro Rivadavia en un quinto juego.

En Ferro, su mejor vía de gol fue el tucumano Lezcano, con 20 puntos, 3 rebotes y 3 recuperos, bien acompañado por Gallegos con 19 tantos, 6 rebotes, 2 asistencias y 2 rebotes. Además, Martínez aportó 12 tantos, mientras que 10 marcó Hernández, incluido el triple que no valía.

En Gimnasia, mientras tanto, su mejor anotador fue Toretta, quien fue el goleador del juego con 21 puntos, escoltado por Cisneros con 15 unidades y 7 rebotes, mientras que 12 con 10 rebotes y 2 tapas aportó el ecuatoriano Carabalí.

De esa manera, Ferro forzó a un quinto juego y todo se definirá este martes en un Socios Fundadores, donde el público se hará sentir para que Gimnasia se meta en una nueva final de Liga Nacional.

Síntesis

Ferro 81 / Gimnasia 73

Ferro (10+26+26+19): Jano Martínez 12, José Defelippo 5, Jonatan Torresi (L) 2, Valentín Bettiga 6 y Alejandro Diez 4 (fi); Rodrigo Gallegos (x) 19, Kevin Hernández 10, Emiliano Lezcano 20, Felipe Rodríguez 3 y Camilo Rodríguez 0. DT: Federico Fernández.

Gimnasia (19+17+20+17): Emiliano Toretta 21, Federico Grun 7, Martiniano Dato 9, Anyelo Cisneros 15 y Bryan Carabalí 12 (fi); Marcos Chacón 7, Carlos Rivero 0, Sebastián Carrasco 2, Kenneth Horton 0 y Mauro Cosolito 0. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 10-19, 36-36 y 62-56.

Arbitros: Pablo Estévez, Alejandro Zanabone y Raúl Sánchez.

Estadio: Héctor Etchart (CABA).

Serie: 2-2.